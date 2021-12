Münchner Fliegerbombe: Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit

Hätte die Explosion einer Fliegerbombe nahe der Donnersbergerbrücke in München verhindert werden können? Die Ermittler gehen jetzt zwei Fragen nach: Wie gewissenhaft wurde der Boden der späteren Baustelle der Deutschen Bahn untersucht? Wurde an der Stelle überhaupt sondiert? Am Tag nach der Explosion haben deshalb Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Polizei: Fliegerbombe hätte erkannt werden können

Die Fliegerbombe habe in zwei bis drei Metern Tiefe gelegen, berichtet das Münchner Polizeipräsidium. Sondierungen würden solche Bomben in einer Tiefe von bis zu fünf Metern erkennen. Zur Sicherheit werde nun eine Sondierung im Bereich der Baustelle der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke durchgeführt.

War Erschütterung oder Bohrung Auslöser der Explosion?

Aufgrund von aufgefundenen Resten der Bombe konnten Experten bestimmen, dass es sich um eine rund 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe amerikanischer Bauart handelte. Weitere Reste der Bombe sollen aus dem entstandenen Krater gegraben werden. Fraglich ist noch, was die Explosion der Bombe ausgelöst hatte. In Frage kämen Erschütterungen durch die vorgenommene Bohrung im Erdreich oder eine direkte Berührung der Bombe.