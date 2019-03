München wie Manhattan? – Gedankenexperiment zur Wohnzukunft

Freie Flächen bebauen. München macht das seit Jahrzehnten – so entstanden das Hasenbergl und Neuperlach, die Messestadt und jetzt Freiham. Außerdem wird nachverdichtet. Im BR-Studio Oberbayern gab es ein spannendes Gedankenexperiment: Was wäre, wenn man die Theresienwiese bebaut, also die Festwiese fürs Oktoberfest. Den größten Teil des Jahres steht dieses städtische Grundstück nämlich leer.

Wohnblocks unter der Bavaria - Gedankenexperiment

Die Dichte von Schwabing oder eher von Manhattan unterhalb der Bavaria: Der Architekturtheoretiker Mathieu Wellner hat das durchgespielt. Auch wenn er betont, das sei natürlich eine Schnapsidee, Gedankenexperimente müssten aber erlaubt sein – er will damit vor allem eine Diskussion anstoßen. Dabei geht es aus Wellners Sicht nicht nur ums Wohnen:

"Stellen Sie sich vor, wenn alle Neubaugebiete nur Wohnraum wären, dann hätten wir sowohl in Freiham oder Daglfing oder auch an anderen Stellen, die bebaut werden könnten, reine Wohnstädte, reine Schlafstädte, und die Mobilitätsprobleme wären noch schlimmer, als sie jetzt schon ist. Aber ich will in keiner Wohnstadt leben. Ich will in der Stadt leben.." Matthieu Wellner

Wellners Lösung: eine Art Schwabing für die Theresienwiese – mit vierstöckigen massiven Gebäuden und hoher Dichte. Nach Ansicht der Münchner Stadtbaurätin Beate Merk würde das aber gar nicht reichen. Wenn sie das Gedankenexperiment mitmacht, kommt sie aber zu einem anderen Schluss: für sie käme nur eine Art genossenschaftliches Manhattan in Frage. Allerdings betont sie: München braucht Freiflächen wie die Theresienwiese, den Englischen Garten, Sportflächen oder den Grüngürtel.

Dreiviertel der Einwohner Münchens wohnen zur Miete

Die Rekordmieten und die Steigerungen machen das Wohnen in München für viele langsam unbezahlbar. Die Stadt versucht, mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern, so Elisabeth Merk:

"Beispielsweise die sozialgerechte Bodennutzung ermöglicht uns ja, dass wir 30 Prozent geförderten Wohnungsbau plus zehn Prozent gedämpften Mietwohnungsbau generieren. Das sind immerhin 40 Prozent, wenn ein Privater auf seinen eigenen Flächen etwas entwickelt. Wenn die Stadt das selber tut, wie jetzt bei den Kasernenflächen oder anderen Liegenschaften, die der Stadt gehören, haben wir 50 Prozent dieses München-Modells plus dann einen konzeptionellen Mietwohnungsbau und davon dann wieder Teilmengen bis zu 40 Prozent für den genossenschaftlichen Wohnungsbau.“ Elisabeth Merk

Münchner Versäumnisse der Vergangenheit

Architekturkritiker Mathieu Wellner ist das alles viel zu wenig. Er kritisiert Fehler der Vergangenheit: So habe München anders als Wien früher nur wenige Wohnungen auf eigenem Grund gebaut und Chancen ausgelassen, wie zum Beispiel, als die Wohnungen der Neuen Heimat verkauft wurden. Er sieht weitere Versäumnisse in der jüngeren Vergangenheit: Zum Beispiel hätte man auf den Neubaugebieten entlang der Bahngleise vom Hauptbahnhof bis Pasing oder auch in der Messestadt Riem wesentlich großstädtischer bauen können.