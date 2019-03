Unbezahlbar? Nachverdichtet? Wohnen der Zukunft in München

Anja Wolf: Frau Merk, mit diesem Gedankenexperiment rund um die Theresienwiese wird ja klar, worum es beim Thema Wohnen hier München geht. Der Platz für die Wohnungen ist einfach knapp. Gleichzeitig haben wir enorme Preise, und Kritiker sagen da ja längst: Wohnen darf kein Investment sein, sondern Wohnen muss als soziales Gut verstanden werden.

Elisabeth Merk: Ich sag mal, wenn schon Theresienweise bebauen, dann nur als eine Art genossenschaftliches Manhattan. Aber die Theresienwiese ist, glaube ich, so stark mit der Identität der Stadt verbunden, ich glaube, wir hätten andere Möglichkeiten an vielleicht unerwarteten Orten verwegen zu sein.

Anja Wolf: Dieses Experiment, die Theresienwiese zu bebauen, bringt Bewegung in den Kopf. Ist es das, was Sie wollen?

Mathieu Wellner: Es geht darum, eine Diskussion zu beginnen, eine Diskussion darüber, in welcher Stadt wir leben wollen. Es geht hier nicht nur ums Wohnen. Stellen Sie sich vor, wenn alle Neubaugebiete nur Wohnraum wären, dann hätten wir sowohl in Freiham oder Daglfing oder auch an anderen Stellen, die bebaut werden könnten, reine Wohnstädte, reine Schlafstädte, und die Mobilitätsprobleme wären noch schlimmer, als sie jetzt schon ist. Aber ich will in keiner Wohnstadt leben. Ich will in der Stadt leben. Mich interessiert es, dass die verschiedenen Stadtviertel auch unterschiedliche Identitäten haben.

Elisabeth Merk: Ich denke, wir bebauen ja die Bayernkaserne oder die Prinz Eugen-Kaserne und haben da ja auch dazugelernt und versuchen nicht nur, dichte Bebauungsstrukturen, die an Schwabing heranreichen, neu zu generieren, sondern auch Nutzungsdurchmischungen und Nachbarschaften zu machen. Ich meine, die Theresienwiese gefällt mir ja auch, und ich philosophiere da ganz viel rum. Aber ehrlich gesagt, die Frage ist, welche Orte gibt man für welche Nutzung her? Man könnte auch sagen: Wir bebauen jetzt mal den Englischen Garten oder wir haben da noch Sportflächen oder den Grüngürtel. Und ich denke, Freiräume haben in einer Stadt, die dichter und lebendiger ist, was wir beide uns ja wünschen, auch eine ganz besondere Bedeutung. Im Grüngürtel zu bauen oder vielleicht auch eine Theresienwiese oder einen Englischen Garten zu bebauen, das generiert fantastische Bilder. Aber ich habe ja gesagt, wenn, dann würde ich mir Manhattan wünschen, weil dann lohnt sich es richtig, und sozial ist es ja nur, wenn es die richtigen Trägerschaften dann auch in der Hand haben. Die Stadt im Erbbaurecht und die Genossenschaften, weil sie Konzepte erfinden, die auch in der Lage sind, sehr unterschiedliche Bevölkerungsstruktur zu mischen.

Anja Wolf: Jetzt gibt es ja auch ganz neu diese Idee eines Bürgerfonds. Die hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ins Spiel gebracht.

Elisabeth Merk: Ja, das finden wir natürlich gut. Die Frage ist: Was kriegt der Bürger für sein Geld, das er ja in einen Fonds einbringt? Ich meine, es muss eine Beteiligung sein, damit es eine größere Mitsprache gibt, die dann auch verantwortungsvoll ausgeübt wird.

Anja Wolf: Von den Münchnern kommt der Wunsch, dass der Normalverdiener, die Mittelschicht sich das hier leisten kann! In den nächsten 15 Jahren werden in München noch einmal 300.000 Menschen mehr leben - dann wären es 1,8 Millionen Einwohner. Und deshalb sollen ja jährlich 8.500 neue und bezahlbare Wohnungen entstehen. München hat das größte Wohnungsbauprogramm von ganz Deutschland. Welche Hebel sind eingebaut, um diese Wahnsinnspreisspirale endlich in den Griff zu kriegen bei diesen Wohnungsbauprogramm? Wer wird wie verpflichtet?

Elisabeth Merk: Beispielsweise die sozialgerichtete Bodennutzung ermöglicht uns ja, dass wir 30 Prozent geförderten Wohnungsbau plus zehn Prozent gedämpften Mietwohnungsbau generieren. Das sind immerhin 40 Prozent, wenn ein Privater auf seinen eigenen Flächen etwas entwickelt. Wenn die Stadt das selber tut wie jetzt bei den Kasernenflächen oder anderen Liegenschaften, die der Stadt gehören, haben wir 50 Prozent dieses München-Modells plus dann einen konzeptionellen Mietwohnungsbau und davon dann wieder Teilmengen bis zu 40 Prozent für den genossenschaftlichen Wohnungsbau. Aber wir haben auch Instrumente wie die Erhaltungssatzung, wo wir stark in den Bestand hinein wirken. Denn der Bestand ist natürlich auch eine Maschinerie der Bodenpreisentwicklung, wo wir nur dämpfen können. Der Mietspiegel ist etwas, was ja auch diskutiert wird, das man anders berechnen müsste, um da zu einer anderen Grundwertannahme zu kommen. Es gibt Themenfelder, die hat man direkt in der Hand bei der eigenen Grundstücksvergabe. Es gibt aber auch Themenfelder, da kann man drauf einwirken über die hoheitliche Planung und andere, da brauchen wir eindeutig das Land und den Bund. Und es ist Gottseidank jetzt so, dass diese Aufmerksamkeit da ist. Das war ja in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich nicht immer der Fall. Wir glauben, dass wir fast alles versuchen, was wir so in der Hand haben. Aber gegenüber der Finanzwirtschaft, der Zinspolitik und den globalen Investment Märkten kann die Stadtbaurätin relativ wenig ausrichten und das sind Mechanismen, die man mit betrachten muss.

Anja Wolf: Herr Wellner, meinen Sie, München stünde vielleicht besser da, wenn die Stadt es schon lange so gemacht haben würde wie Wien? Das ist ja immer ein großes Vorbild - Stichwort konsequenter Gemeindebau und staatlich geförderte Genossenschaften?

Mathieu Wellner: Ich meine, die Fehler, die München in der Vergangenheit gemacht hat, die hat München vor allem in den 20er Jahren gemacht, als das rote Wien sehr viele Grundstücke bebaut hat. Diese Fehler kann man nicht aufholen! Oder dass die Neue Heimat nicht gekauft wurde, das ist auch ein Fehler, den man nicht wiedergutmachen kann. Aber es gibt immer noch Lücken, um zu bauen. Insofern mache ich mir keine Sorgen. Frau Merk sprach auch von Partizipation, das ist ganz wichtig. Es muss ja nicht immer für die ganze Stadt die gleichen Regeln geben, es könnte auch ganz unterschiedliche Regeln geben, und in jedem Viertel gibt es auch unterschiedliche Stakeholder. Stakeholder bedeutet ja: am Prozess Beteiligte. Und das sind auch am Prozess beteiligte Firmen. Die Stadt funktioniert ja nicht nur sozial und kulturell, sondern auch wirtschaftlich. Ich will ja auch in meinem Viertel arbeiten können.

Anja Wolf: Haben Sie das Gefühl, dass sich da bei den Menschen auch etwas verändert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr an die große Demo denke mit dem Titel "Ausspekuliert" - ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen sich auch wieder mobilisieren lassen, auf die Straße zu gehen und sich einzusetzen für dieses Recht, anständig zu wohnen. Haben Sie das Gefühl, da tut sich was?

Mathieu Wellner: Ja, hoffentlich!

Elisabeth Merk: Ja, schon. Wenn man sagt, 75 Prozent in München sind Mieter, und dafür langt es eigentlich nicht, dass man den Mieterverein hat, so gute Arbeit er auch leistet. 75 Prozent unserer Bevölkerung wohnen zur Miete und die dürfen sich wirklich artikulieren! Ich begrüße es sehr, dass da mehr Bewegung drin ist, weil man vielleicht auch erkennt, die Politik - auch die Politik in Berlin - sieht es plötzlich anders.

Anja Wolf: Würden Sie sich da mehr wünschen?

Mathieu Wellner: Ob jetzt die Stadt in den letzten 20 Jahren alles richtig gemacht hat, weiß ich nicht. Ich würde das eher bestreiten. Ich denke, dass die Möglichkeiten, München zu erweitern, München zu verändern, nie größer waren. Seit der Wende, seit dem Moment, als die Industriebrachen, die Bahnbrachen und vor allem die Militärbrachen zur Verfügung standen, als der Flughafen sich verändert hat und dann die Messe und das Messegelände weggezogen, gab es sehr viele Möglichkeiten, München sehr viel großstädtischer zu bauen, aber im Grunde gab es da einfach keinen Mut zum Risiko.

Elisabeth Merk: Bei uns ist der Mut zum Risiko schon da, aber wir haben ja auch von Partizipation gesprochen. Und man wünscht sich die lebendige, urbane Stadt, aber man will sie ungern vor der Haustür haben. Und wer mich jetzt von ihnen begleitet auf unsere Bürgerversammlungen, versteht dann auch die Nöte. Man wohnt zum Teil sehr kleinteilig gerade in den Stadterweiterungsgebieten der 70er Jahre und tut sich sehr schwer vor Ort mit einer weiteren Nachverdichtung. Und ich finde, das reicht nicht, immer Mut zu proklamieren, sondern man muss mit den Menschen, die es direkt betrifft, dann auch Ideen entwickeln, wo Schnittstellen sind. Und das merkt man ja, wenn man Leute aus anderen Städten nach München führt. Herr Sakamoto, der damals die Werkbund-Siedlung entwickelt hat, der ist mit mir durch München gegangen. Der sagte zu mir: So locker würde er auch gerne mal bauen. Der empfand das als eine ganz große Qualität, während wir sagen: Wir möchten endlich mal so dicht wie in Tokio werden, um unser Problem zu lösen.