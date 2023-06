Müllsammel-Aktion am Bodensee-Ufer startet

Der Bodensee ist Trinkwasserspeicher, Natur- und Freizeitort. Vom heutigen Dienstag an bis einschließlich Sonntag wird hier Müll gesammelt. Die "CleanUp Days Bodensee" waren im vergangenen Jahr bereits ein Erfolg: 1.300 Menschen hatten sich an der Müllsammel-Aktion am deutschen Bodenseeufer beteiligt. Organisiert wird die Aktion von Patron Plasticfreepeaks aus Pfronten, unterstützt von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH.

Wer mitmachen will, kann sich unter plasticfreepeaks.com anmelden. Dort gibt es auch eine Karte, die zeigt, wo überall gesammelt wird. Das soll verhindern, dass an manchen Stellen zweimal jemand nach Müll sucht und an anderen Stellen niemand.

Link zur Übersichtskarte

Müllsäcke gibt es vom Veranstalter

Auf der Online-Karte sind auch die Ausgabestellen für die Müllsäcke zu sehen. Außerdem gibt es auch Zangen, damit der Müll nicht mit den Händen aufgesammelt werden muss. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden dort auch die Orte, an denen sie den Müll wieder ordnungsgemäß entsorgen können.