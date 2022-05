Von Lindau bis Konstanz: Große Müll-Sammelaktion am Bodensee

Der Bodensee ist Trinkwasserspeicher, Natur- und Freizeitort. Von Donnerstag bis Samstag wird hier Müll gesammelt – organisiert von Martin Säckl und Raphael Vogler vom Verein "Patron Plasticfree Peaks" aus dem Allgäu. Was in den Allgäuer Alpen und im Schwarzwald schon länger funktioniert, das soll jetzt auch am Bodensee klappen.

Müll-Sammelorte auf der Landkarte

Die Aktion wurde gut vorbereitet: Auf einer Karte im Internet ist zu sehen, wo schon überall gesammelt wird: Zum Beispiel auf der Lindauer Insel, am Ufer in Lindau-Zech oder entlang der Eisenbahnlinie in Wasserburg. Anmelden können sich Einzelpersonen genauso wie Gruppen. Wer mitmacht, bekommt einen Müllbeutel und eine Zange, damit man den Abfall nicht mit der Hand anfassen muss.

Details im Netz: Teams, Sammelausrüstung, Abgabestellen

Entgegennehmen können die Teilnehmer die Ausrüstung an einer der Abholstellen entlang des Bodenseeufers. Wo genau die sind, das sieht man auf der Internetseite der "Patron Plasticfree Peaks" vom Bodensee. Da findet man auch die anderen Teams und ihre Sammelorte und die Stellen, an denen der Müll abgegeben werden kann.

Konzerte im Freibad - Ausstellung am Ufer

Am Samstag gibt es dann in Friedrichshafen noch eine kleine Nachhaltigkeitsausstellung an der Uferpromenade und am Abend in Wasserburg zwei Konzerte im Freibad Aquamarin.