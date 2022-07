Motorradausfahrt will auf Thema Depression aufmerksam machen

Tour durch östliches Unterfranken

Bei der Motorradausfahrt ging es von Würzburg aus über Bad Kissingen nach Bad Neustadt über das Grabfeld und die Haßberge bis nach Geiselwind im Landkreis Kitzingen. Begleitet wurde der Konvoi dabei von der Motorradstaffel der Polizei Unterfranken und von Motorrädern der Rettungsdienste.

Die Bikerinnen und Biker waren extra aus Norddeutschland, dem Ruhrgebiet und ganz Süddeutschland angereist. Schirmherr der Benefizveranstaltung war Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) hat das Startsignal gegeben.

2021 Spenden für Projekt der Uniklinik

In Unterfranken war die Ausfahrt bereits die zweite "Fellows Ride": "Nach dem großartigen Erfolg in 2021 war schnell klar, dass es auch in diesem Jahr einen Fellows Ride in Würzburg gibt", schrieb Schneider im Vorfeld. Letztes Jahr waren 5.000 Euro für Projekte an der Psychiatrie der Uniklinik Würzburg zusammen gekommen.

Darüber hinaus hat Schneider auch schon Biker-Touren in Österreich, Baden-Württemberg und Niedersachsen organisiert. Die Spenden gingen jeweils an ein regionales Projekt in der Depressionshilfe.