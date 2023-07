Mitmachen! Direktkandidatinnen und -kandidaten im Check

Im Rahmen der Landtagswahl 2023 in Bayern wird BR24 einen Direktkandidatinnen- und -kandidaten-Check anbieten. Dafür versenden wir eine Umfrage an alle Direktkandidatinnen und -kandidaten in Bayern. Sie werden gebeten, zehn Fragen beispielsweise zu den Themenkomplexen Energiewende, Wirtschaft oder bezahlbarer Wohnraum sowie kurze Fragen zu Ihrer Person zu beantworten, und ein Foto hochzuladen.

Keine Einladung bekommen? Schnell anmelden!

Sie wollen am 8. Oktober bei der Landtagswahl in Bayern als Direktkandidatin oder Direktkandidat für einen Stimmkreis kandidieren und haben noch keine E-Mail von uns erhalten? Dann melden Sie sich doch unter umfrage@br.de.

Der Kandidaten-Check bietet Ihnen die Möglichkeit, Wählerinnen und Wähler direkt anzusprechen und sie von sich und Ihren politischen Ideen zu überzeugen. Sie wollen gewählt werden und die bayerische Bevölkerung möchte wählen – und dabei eine bewusste und gut begründete Entscheidung treffen. Die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten im BR24-Check können dabei Orientierung bieten.

Fristen und Teilnahmebedingungen

Der Kandidaten-Check richtet sich an alle Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, die am 8. Oktober 2023 zur Landtagswahl in Bayern antreten. Reine Listenkandidaturen können leider nicht berücksichtigt werden. Kandidatinnen und Kandidaten können auch dann teilnehmen, wenn sie noch nicht offiziell von ihrer Partei nominiert wurden. Wir prüfen vor der Veröffentlichung des Checks, wer tatsächlich auf den Wahlzetteln stehen wird.

Ab Mitte Juli 2023 wurden die Einladungen zur Umfrage per E-Mail versandt – oder an die Pressestelle Ihrer Partei gegeben. Die Umfrage kann bis einschließlich 6. August 2022 um 23.59 Uhr beantwortet werden. Eine Teilnahme nach Ablauf der Einsendefrist ist nicht möglich. Für die hochgeladenen Inhalte gelten die entsprechenden Nutzungsbedingungen des BR.

Diese Fragen stellen wir

Was sind Ihre persönlichen landespolitischen Schwerpunktthemen?

Warum sollten die Menschen in Bayern Ihnen ihre Stimme geben?

Wie kann Bayern die Energiewende schaffen?

Welche Maßnahmen muss Bayern ergreifen, um den Klimawandel aufzuhalten und die Bevölkerung vor den Folgen zu schützen?

Was sind Ihre Pläne zur Stärkung der bayerischen Wirtschaft?

Wie sollen Gemeinden in Bayern bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen unterstützt werden?

Wie soll Wohnraum in Ballungsräumen erschwinglich werden?

Wie sieht für Sie ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept aus?

Wie wollen Sie das bayerische Schulsystem verbessern?

Wie ist Ihr Konzept für die Zukunft der bayerischen Landwirtschaft?

So haben wir die Fragen ausgewählt

Die Fragen im Kandidatencheck sollen die für die Wählerinnen und Wähler relevanten Themen abdecken sowie den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit geben, Ihre Schwerpunktthemen darzulegen. Hintergrund für die Auswahl ist unter anderem der Bayerntrend, das Nachrichtensuchverhalten der Bevölkerung in den vergangenen Monaten im Internet und die Expertise des Fachressorts Landespolitik des Bayerischen Rundfunks.

Der Direktkandidatinnen- und -kandidaten-Check des BR ist ein Projekt von BR24 und BR Data in Zusammenarbeit mit dem BR Ressort Landespolitik und WDR Data.