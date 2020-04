Neue Bußgelder Was Vergehen im Straßenverkehr jetzt kosten

Die vom Bundesverkehrsministerium verabschiedete Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) sieht neue Strafen für einige Vergehen im Straßenverkehr vor. Sie tritt ab dem 28. April 2020 in Kraft.

Neue Bußgelder: Rettungsgasse nicht bilden

Wer auf Autobahnen oder Straßen außerhalb von Ortschaften im Falle von stockendem Verkehr keine Rettungsgasse bildet, zahlt 200 Euro und bekommt zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg. Es kann demnächst auch für das Nichtbilden der Rettungsgasse ein Fahrverbot verhängt werden. Wer die Rettungskräfte behindert, zahlt 240 Euro und kassiert zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat. Bei einer zusätzlichen Gefährdung beläuft sich das Bußgeld auf 280 Euro (plus einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte). Bei einer Sachbeschädigung, wenn es zum Beispiel zu einem Schaden kommt, weil ein Einsatzfahrzeug ausweichen muss, sind es 320 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. BAYERN 1 Die Rettungsgasse kann Leben retten: So helfen Sie dem Rettungsdienst, den Unfallort zu erreichen. Gepostet von BAYERN 1 am Donnerstag, 4. Juli 2019

Rettungsgasse durchfahren - nicht nur neue Bußgelder

Wer die Rettungsgasse selbst nutzt, dem drohen härtere Strafen als bisher:

"Deutlich härter werden künftig vor allem Fahrer bestraft, die durch die Rettungsgasse fahren oder sich an Einsatzfahrzeuge dranhängen: mindestens 240 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot." ADAC

Radfahrer überholen - neue Regelung inner- und außerorts

Ab jetzt ist genau vorgeschrieben, welchen Abstand man einhalten muss, wenn man einen Fahrradfahrer überholt. Innerorts sind das 1,5 m und außerorts sogar 2 m. LKW dürfen jetzt in Ortschaften nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen - damit sollen schwere Unfälle reduziert werden. Und Radfahrer dürfen jetzt, bei genügend Platz, auch nebeneinander fahren, aber auch für sie gibt es höhere Bußgelder. Zum Beispiel, wenn Gehwege befahren: Das kann im Extremfall bis zu 100 Euro kosten, weiß Dominik Einzel aus der BAYERN 1 Verkehrsredaktion.

Regelungen für Lastenfahrräder

Künftig dürfen auch Jugendliche und Erwachsene in Lastenrädern mitfahren - bisher war dies nur für Kinder bis einschließlich sieben Jahren erlaubt. Außerdem soll es extra Parkplätze für Lastenfahrräder und dementsprechend auch passende Straßenschilder geben.

Geschwindigkeitsüberschreitungen: Neue Strafen für 21 km/h zu schnell

Ab 21 km/h innerorts und ab 26 km/h außerorts über der vorgeschriebenen Geschwindigkeit soll es nach der Änderung der StVO einen Monat Fahrverbot geben. Ab 16 km/h über der vorgeschriebenen Geschwindigkeit (inner- wie außerorts) gibt es einen Punkt, wer mehr als 26 km/h über demTempolimit liegt, bekommt zusätzlich zu Bußgeld und Fahrverbot zwei Punkte in Flensburg eingetragen.

Auto-Posing kann mit Bußgeld geahndet werden

Wer gern mit seinem Auto angibt und dafür den Motor aufheulen lässt, kann künftig auch mit einem Bußgeld bestraft werden:

"Durch die StVO-Novelle kann die Geldbuße für das Verursachen von unnötigem Lärm und einer vermeidbaren Abgasbelästigung sowie dem unnützen Hin- und Herfahren von bis zu 20 Euro auf bis zu 100 Euro angehoben werden." Bundesverkehrsministerium

Bußgeld bei Parken auf Geh- und Radwegen

Das Parken auf Geh- und Radwegen wird teurer und kann auch Punkte in Flensburg geben: Statt wie bisher 10 bis 30 Euro werden jetzt 55 Euro fällig. Wer länger als eine Stunde dort stehenbleibt oder sogar mit seinem parkenden Fahrzeug andere behindert, zahlt 70 bis 80 Euro und kassiert einen Punkt in Flensburg. Wer andere mit seinem Parken gefährdet, zahlt 80 bis 100 Euro und bekommt einen Punkt.

Parken auf Behindertenparkplatz - neues Bußgeld

Wer in Feuerwehrzufahrten sein Auto abstellt, Rettungsfahrzeuge behindert oder widerrechtlich auf Behindertenparkplätzen oder Stellplätzen für E-Autos parkt, muss mit 55 bis 70 Euro Bußgeld rechnen.

Halten in zweiter Reihe wird mit 55 Euro statt bisher 15 Euro bestraft und kann je nachdem, ob man andere behindert oder gefährdet, bis 100 Euro teuer werden und 1 Punkt einbringen.

Parkscheibe vergessen

Wer keine Parkscheibe ins Auto legt, obwohl es gefordert ist, zahlt ab sofort mindestens 20 Euro und nicht mehr 10 Euro wie vorher, so Dominik Einzel aus der BAYERN 1 Verkehrsredaktion.

Gedankenloses Abbiegen und Tür-Aufmachen wird teurer

Wer ohne Schulterblick abbiegt und dadurch einen Radler gefährdet, zahlt statt bisher 70 bis zu 140 Euro plus einen Monat Fahrverbot. Wer ohne zu Schauen einfach die Autotür aufmacht und so einen Fahrradfahrer in Gefahr bringt, zahlt nun statt 20 künftig 40 Euro.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. BAYERN 1 Der holländische Griff rettet Leben! Es kann so einfach sein: Dieser Handgriff rettet Leben! Gerade heute, wenn wieder viele Kinder und Jugendliche zur Schule radeln.Gepostet von BAYERN 1 am Montag, 9. September 2019

Wie gut kennen Sie die Kürzel auf den Kennzeichen? Hier geht's zu unserem Autokennzeichen-Quiz.