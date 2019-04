Durchgehender Empfang Radio im Tunnel

Lange Jahre waren Tunnel meist nur mit wenigen Servicewellen versorgt, wie beispielsweise BAYERN 3. Denn an erster Stelle stand und steht beim Verkehr immer die Sicherheit: Bei einem Brand oder Unfall müssen die Autofahrer schnell informiert werden, was zu tun ist – mit einer Radiodurchsage, die natürlich nur im Tunnel zu hören ist.

Tunnelversorgung ausgerüstet mit UKW und DAB+:



Eching, Etterschlag (A96): Tunnel Etterschlag, Tunnel Eching (bei UKW-nur Bayern 3)

Erkheim (A96): Kohlbergtunnel (bei UKW - vorerst nur Bayern 3)

Farchant / Garmisch-Partenkirchen (B2): Tunnel Farchant

Furth im Wald (B 20): Deschlbergtunnel

Haßfurt (A70): Tunnel Schwarzer Berg

Isny (B12):Felderhaldetunnel

Landshut: Josef-Deimer-Tunnel

München (Stadtgebiet): Altstadtring-Tunnel, Brudermühl-Tunnel, Heckenstallertunnel, Luise-Kiesselbach-Tunnel, Petueltunnel, Richard- Strauss-Tunnel, Trappentreutunnel

München (A 99): Tunnel Allach und Aubing

Regen (B11): Riedbergtunnel

Regensburg (A93): Pfaffensteintunnel, Tunnel Prüfening

Ruhpolding: Schlosstunnel

Traunstein (B304): Ettendorfer Tunnel

Würzburg (A3): Katzenbergtunnel

Wichtige Durchsagen im Notfall

Petueltunnel in München

Die "Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln" (RABT) schreiben deshalb vor, in Straßentunneln mindestens ein Radioprogramm einzuspeisen.

Dabei gilt: Je mehr Autofahrer Radio hören, desto eher hören sie im Notfall die Durchsagen und reagieren schneller. Und je mehr Radiostationen empfangbar sind, umso besser erreicht man dieses Ziel.

In den vergangenen Jahren hat der BR deshalb viele Tunnel mit allen BR-Hörfunkprogrammen (UKW und Digitalradio) ausgerüstet. Hohe Priorität hatten alle Tunnel, die stark befahren sind. Autofahrer in der Landeshauptstadt München können beispielsweise inzwischen in nahezu allen Tunneln alle BR-Radioprogramme via UKW oder wahlweise DAB+ empfangen. Mit Durchfahrtzahlen von mehr als 100.000 Fahrzeugen pro Tag haben die Tunnel auf dem Mittleren Ring ein besonders hohes Verkehrsaufkommen. Der neue gebaute Tunnel am Luise-Kiesselbachplatz, hat von Beginn an eine vollwertige Radioversorgung erhalten. Der Landshuter-Allee-Tunnel wird aufgrund des geplanten Neubaus vorab nicht mehr nachgerüstet.



Eine große Zahl an bayerischen Tunnel bietet inzwischen einen durchgehenden Empfang. Dort wo das noch nicht der Fall ist, sind in der Regel Nachrüstungen bereits in Planung. Außerdem gibt es Tunnel in denen der Radioempfang wegen der Sendernähe auch ohne zusätzliche Einspeisung möglich ist.