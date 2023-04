Akrobatik auf dem Maibaum - Maibaumkraxeln will trainiert sein

Brustschwimmen am Maibaum

Bei den Figuren handelt es sich um akrobatische Leistungen, bei denen mindestens zwei Maibaumsteiger beteiligt sind. So legt sich bei der Figur "Schwimmer" ein Steiger einen alten Feuerwehrgurt um, an dem ihn ein zweiter festhält – in waghalsiger Höhe. Nur gehalten von seinem Kollegen tut der Kraxler so, als würde er in der Luft Brustschwimmen. Rund zwanzig solcher selbst kreierter akrobatischer Figuren haben die vier im Programm – pro Auftritt werden bis zu zehn davon vorgeführt.

Die Maibaumkraxler müssen sich blind vertrauen

Eine akrobatische Vergangenheit haben die Kraxler allerdings nicht. Rainer Preisinger erklärt, dass es vor allem auf die richtige Technik ankomme, die bereits in der dritten Generation Zeiinger Maibaumsteiger trainiert wird. Wichtig sei außerdem, dass man neben Schwindelfreiheit seinen Kletterkollegen vertraut, schließlich hält man sich gegenseitig fest. Und an oberster Stelle steht für die vier Kraxler die Sicherheit – im Training und bei Auftritten: "Die Grundregel ist, dass man jederzeit sagen kann, wenn die Kraft nachlässt", betont Preisinger, "dann wird die Figur abgebrochen und komplett aufgehört."

Die vier Kraxler haben schon früh angefangen

Noch nie ist den vier Kraxlern etwas passiert. Sie trainieren am Baum seitdem sie Teenager sind. "Wenn man einmal dabei ist, kann man nicht mehr aufhören", sagt Simon Reiterer. Die vier treten am 30. April zum ersten Mal in dieser Saison in Horading auf. Und wer Interesse daran hat, selbst Maibäume zu erklettern, kann sich bei den Zeiinger Maibaumkraxlern melden, sie freuen sich über neue Gesichter.