Mit 29 Jahren Chef auf dem Campus Neuburg

Stefan Hoiczyk steht mit einer Gruppe Bauarbeiter zusammen: Baustellengespräch. Er klärt, welche Arbeiten anstehen und wie der Zeitplan aussieht. Derzeit läuft alles nach Plan und das ist auch gut so, denn viel Zeit ist nicht mehr. Bereits im Oktober kommen die ersten Studierenden und die Verlesungen der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) sollen beginnen. Deshalb hat die Baustelle für Standortleiter Hoiczyk derzeit Priorität, obwohl auch sonst viele Aufgaben anstehen: "Wir planen ein großes Event für den ersten Tag, das organisiert werden muss." Gleichzeitig läuft die Immatrikulation, und so hat er alle Hände voll zu tun.

Standortleiter: Eine Aufgabe mit viel Verantwortung

Schwarze Brille, Bart, Sakko und Jeans – souverän und doch lässig tritt der 29-Jährige auf. Im Mai hat der gebürtige Ingolstädter den Job mit viel Verantwortung übernommen und bringt eine "Packen wir's an"-Mentalität mit. Denn neben der Baustelle läuft nahezu alles, was den Campus Neuburg betrifft über seinen Schreibtisch.

Hoiczyk hat selbst an der THI studiert

Er hat selbst an der Technischen Hochschule Ingolstadt studiert. Nach seinem Abschluss war er dann eine Zeitlang in der freien Wirtschaft. Doch er blieb der THI stets verbunden, so war er einige Zeit Dozent an der Hochschule. Ein Grund, warum die Hochschulleitung ihm die Aufgabe übertragen hat. "Als Lehrbeauftragter kannte er bereits die Strukturen der Technischen Hochschule Ingolstadt. In seinem Studium vereinte er Technik und Wirtschaft, die Ausrichtung unserer Hochschule, die auch am Standort Neuburg prägend sein wird", erklärt Christian Müller, Kanzler der THI.

Führungskraft mit 29 Jahren

Er weiß, dass er mit 29 Jahren noch sehr jung für so eine großes Aufgabe ist, aber er bringe viele Ideen mit und die könne man bei dem Aufbau eines Standorts ohne jede Blaupause gut gebrauchen, meint Hoiczyk. Und davon hat er auch die Hochschulleitung überzeugt: "Wir brauchen eine Start-up-Mentalität, um Neuburg in den kommenden Jahren aufzubauen", meint Müller. Und Hoiczyk fühlt sich wohl mit seiner Aufgabe und auch das Team bis hin zur Hochschulleitung unterstützen ihn: "Ich bekomme super Rückendeckung von allen Seiten", erzählt er.

Weitere Bauabschnitt folgen am Campus Neuburg

Der Ausbau des Campus Neuburg der THI steht noch am Anfang. Auf dem Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne geht es stetig weiter. Im Herbst wird eine alte Halle abgerissen. Da wird dann im Frühjahr ein moderner Hochschulbau errichtet. Später folgen dann ein Studentenwohnheim und weitere Gebäude mit Mensa, Lehrräumen und Bibliotheken.

Campus Neuburg startet im Herbst

Offizieller Start für den Hochschulstandort Neuburg ist am 4. Oktober mit rund 80 Studenten. Wenn der Ausbau vorangeht, sollen es dann in den nächsten Jahren etwa 1.200 Studierende in Neuburg werden – und Stefan Hoiczyk legt dafür jetzt schon die Weichen.