Millionenschaden: Bauernhof in Fischbachau brennt nieder

Ein Brand hat das Wohnhaus eines Bauernhofes im Landkreis Miesbach komplett zerstört. Die Integrierte Leitstelle war kurz vor 20 Uhr wegen eines Feuers auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Fischbachau alarmiert worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, stand das Wohnhaus in Endstall, einem zu Fischbachau gehörenden Weilers, bereits komplett in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Kühe können gerettet werden

Dank einer Brandschutzmauer und des Einsatzes von mehr als 200 Helfern mehrerer Freiwilliger Feuerwehren aus den Landkreisen Miesbach und Rosenheim konnte verhindert werden, dass das anliegende Stallgebäude niederbrannte. Mehrere Dutzend Kühe konnten aus dem Stall gerettet werden. Auch Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Brandursache noch unklar

Der Sachschaden wir auf eine Million Euro geschätzt. Jetzt ermittelt die Kripo Miesbach, wie es zu dem Schaden kommen konnte.