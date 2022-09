Millionenförderung vom Freistaat für Kirchentag 2023 in Nürnberg

Mit 5,5 Millionen Euro unterstützt der Freistaat Bayern den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg. Bei der symbolischen Scheckübergabe im Heimatministerium in Nürnberg sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), es sei eine Freude, dass der Kirchentag zum zweiten Mal nach 1979 in Nürnberg stattfinde. "Evangelisch is coming home sozusagen", so Söder wörtlich. Er wünsche sich, dass der Kirchentag die Menschen zusammenführe, begeistere und ihnen Hoffnung schenke.

Auch Nürnberg unterstützt Kirchentag

Weitere drei Millionen Euro kommen von der Stadt Nürnberg, die darüber hinaus den Kirchentag auch mit Sachleistungen, wie dem Bereitstellen von Veranstaltungsorten in Höhe von etwa einer Million Euro unterstützt. Auch Oberbürgermeister Marcus König betonte, dass ein Kirchentag Menschen verbinde. "Ich freue mich, dass wir Menschen aus ganz Deutschland und Europa hierher nach Nürnberg einladen – egal, ob sie Christen, Atheisten, Muslime, Juden oder Buddhisten sind."

De Maizière: Unterstützung "nicht selbstverständlich"

Der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Thomas de Maizière, bedankte sich für die finanzielle Unterstützung und sagte, diese sei nicht selbstverständlich in Zeiten, in denen die Bedeutung der Kirche abnehme. Der 38. Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis 11. Juni 2023 unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit" in Nürnberg statt. Es werden rund 100.000 Besucherinnen und Besucher zu den etwa 2.000 Veranstaltungen erwartet.