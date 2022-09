Warmlaufen für den Wahlkampf: Landtags-Fraktionen in Klausur

Kritik an der Ampel-Regierung

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch geht außerdem davon aus, dass die Parteien in der Kommunikation versuchen werden, sich voneinander abzugrenzen - vor allem die CSU - mit Sprüchen wie: "Die Ampel hat kein Herz für den Süden", oder: bei einem Blackout trage die Bundesregierung die Verantwortung.

Politikwissenschaftlerin Münch mahnt, die Strategie gegen die Ampel sei ein Balanceakt. Söder müsse aufpassen, dass er nicht zu sehr ins Negative abgleite.

Eigene Themen wichtig: "Ampel-Bashing reicht nicht"

Ähnlich äußerte sich auch die Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl von der Universität der Bundeswehr. "Ampel-Bashing alleine reicht nicht", sagte sie. Nicht nur die CSU, sondern alle Parteien müssten auch eigene Themen besetzen.

Auf den Klausuren zeigt sich dieser Anspruch. Alle Parteien setzen neben dem Thema Energie auf zusätzliche Inhalte. CSU und Freie Wähler sprechen über das Handwerk und den ländlichen Raum. Die FDP will den Staat schlanker aufstellen, die SPD darüber reden, wie mehr gebaut wird. Die Grünen stellen die Klausur unter das Motto "Unseren Kindern gehört die Welt", haben dazu zwei Konzeptpapiere beschlossen und wollen sich dazu mit Organisationen der Jugendarbeit austauschen. Und die AfD will über die Finanzierung des Gesundheitssystems und bezahlbaren Wohnraum sprechen.

Können Parteien mit ihren Themen durchdringen?

Es sind Themen, von denen die Parteien glauben, dass sie ihre Wähler beschäftigen - und Themen, die für die Parteien nicht neu sind. So hat die SPD, die eher in Bayerns Städten punktet, schon im vergangenen Landtagswahlkampf auf das Thema Bauen gesetzt. Die CSU wirbt seit der Bundestagswahl wieder verstärkt um ihre konservativen Wähler im ländlichen Raum - und steht dabei in Konkurrenz zu den Freien Wählern. Diese hatten bei der vergangenen Wahl Stimmen der enttäuschten CSU-Wähler erhalten.

Fraglich ist nun, wie es den Parteien bei den Klausuren gelingen wird, mit ihren Inhalten durchzudringen. Klar ist aber, so Politikwissenschaftlerin Riedl: Themen entwickelten in diesen Zeiten eine andere Dynamik. Was die Menschen heute interessiere, könne morgen schon wieder überholt sein. Die Parteien müssten also flexibel bleiben.