Menschenkette in Augsburg für Demokratie und Frieden

Am Sonntagnachmittag haben sich etwa 350 Teilnehmer in der Augsburger Innenstadt versammelt, um gemeinsam ein Zeichen für Demokratie und Frieden zu setzen und sich gleichzeitig gegen Faschismus zu positionieren. Die Versammlung, die die Veranstalter als "Menschenkette für Demokratie, Frieden und gegen Faschismus" bezeichneten, zog vom Rathausplatz aus durch die gesamte Innenstadt.

Die Teilnehmenden hielten sich am Ende der Demonstration an den Händen und bildeten einen großen Ring rund um das Rathaus – damit wollten sie die Einigkeit der Stadtgesellschaft gegen rechtsradikale Strömungen und für ein friedliches Miteinander darstellen.

Weniger Teilnehmer als angemeldet

Die Initiative zu dieser Menschenkette ging von einem Bündnis mehrerer Gruppierungen aus, darunter Vertreter des Klimacamps, Fridays for Future, CSD Augsburg, Greenpeace, sowie Augsburg gegen Rechts. Vivian Führer, 19-jähriger Mitorganisator, unterstrich die Bedeutung dieses Ereignisses: So soll die Aktion nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch die Bedeutung von Frieden und Demokratie in der heutigen Zeit hervorheben.

Teilnehmer aller Altersgruppen, darunter Familien mit kleinen Kindern, junge Erwachsene und Senioren sowie Menschen unterschiedlichster Religionen und Herkünfte, zeigten sich solidarisch in der Menschenkette. Die Polizei sprach von etwa 350 Teilnehmern, während die Organisatoren die Zahl etwas höher einschätzten. Bei den Behörden angemeldet war die Veranstaltung mit 500 Teilnehmern. Die Demonstration verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.