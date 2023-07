"Mensch ärgere dich nicht"-Weltrekordversuch in Amberg

Amberg will den Weltrekord im "Mensch ärgere dich nicht"-Spielen zurück. Bereits im Jahr 2017 stellten 1.692 Amberger den damals neuen Weltrekord auf, doch im Jahr 2021 knackte ihn der FC Thüringen Weida mit 2.009 Spielern.

Über 2.000 Menschen müssen 30 Minuten gleichzeitig spielen

Das "Mensch ärgere dich nicht"-Netzwerk Amberg um Brigitte Netta will am Samstag (14 Uhr) 2.023 oder mehr Menschen aufbieten, die gleichzeitig mindestens 30 Minuten lang den beliebten Klassiker spielen. Das Rekordinstitut Deutschland wird genau beobachten und den Weltrekordversuch anschließend auswerten. Wer teilnehmen möchte, kann sich bereits online anmelden, dann werden auch ein Spielbrett und Figuren reserviert, die ab 13 Uhr am Samstag beim "Einchecken" auf der Bleichwiese abgeholt werden können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer sich spontan entscheidet, mitzuspielen, dem empfehlen die Veranstalter eigene Spielbretter und Figuren mitzubringen, sich aber zwischen 13 und 14 Uhr registrieren zu lassen. Für Angemeldete stellt das Unternehmen Schmidt-Spiele Bretter und Figuren zur Verfügung, die für ein Pfand von zehn Euro genutzt werden können und anschließend sozialen Einrichtungen in Amberg gestiftet werden.

BR Retro in der ARD Mediathek: Gerhard Polt - Mensch ärgere dich nicht

Erfinder von "Mensch ärgere dich nicht" in Amberg geboren

In Amberg wurde 1871 der Erfinder des Spiels, Josef Friedrich Schmidt, geboren, er gründete später das Unternehmen "Schmidt-Spiele". Deshalb soll Amberg auch die "Mensch ärgere dich nicht"-Hauptstadt werden, sagt Initiatorin Brigitte Netta. Für sie weckt der Spieleklassiker Kindheitserinnerungen, verbindet Generationen und trainiert schon bei Kleinkindern die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Sollte der Weltrekord geschafft werden, bekommt jeder Teilnehmer anschließend vom Rekordinstitut Deutschland eine Urkunde ausgehändigt.

2018: Größtes "Mensch ärgere dich nicht"-Spielfeld auf OTH-Campus

Ganz rekordlos ist Amberg derzeit aber nicht: 2018 wurde das größte Spielfeld für "Mensch ärgere dich nicht" auf dem Campus der OTH aufgebaut. Es hat 3.816 Quadratmeter gemessen und konnte von menschlichen Figuren bespielt werden. Besiegelt hat den Rekord ebenfalls das Rekord-Institut Deutschland. "Mensch ärgere dich nicht" gilt als eines der weltweit populärsten Brettspiele. Im Amberger Stadtmuseum ist ihm und seinem Erfinder Josef Friedrich Schmidt eine Abteilung gewidmet.

Spiel war Unterhaltung und Zeitvertreib für verwundete Soldaten

Schmidt hatte das Spiel 1907/1908 in München erfunden, in Anlehnung an das indische Spiel Pachisi und das englische Spiel Ludo. Es sollte ein Zeitvertreib für seine Kinder sein. Der Durchbruch gelang dem Spiel, weil Schmidt es 1914 im Ersten Weltkrieg in Mengen an Lazarette schickte, damit verwundete Soldaten Unterhaltung und Zeitvertreib hatten.