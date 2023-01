Handwerkstag: Kostenfreie Meisterausbildung "richtiger Schritt"

Der Geschäftsführer des Bayerische Handwerkstages, Dieter Vierlbeck, begrüßt die Pläne der Staatsregierung, die Meisterausbildung im Freistaat ab 2024 kostenlos zu machen. Im Interview mit Bayern 2 sagte Vierlbeck: "Es ist ein richtiger Schritt. Bayern ist Vorreiter auf diesem Weg. Das ist ein Signal auch auf die Bundesebene hin."

Beruflichen und akademische Bildung gleichwertig

Das Handwerk sei von jeher attraktiv, aber es gehe um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, so Vierlbeck. "Natürlich ist das ein Schritt in die Anerkennung der Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Bildung." Er sprach von der "Gleichstellung mit den Studierenden, die keine Gebühren zu bezahlen haben".

Mit Start der Meisterausbildung nicht bis 2024 warten

Trotz der Aussicht auf eine kostenlose Meisterausbildung im kommenden Jahr warnte Vierlbeck davor, sich in diesem Jahr noch nicht für die Plätze der Meisterkurse zu bewerben: "Die Plätze sind wenige. Insofern würde ich empfehlen, jetzt schon zu starten und darauf dann zu reflektieren, dass es ja Meister-BAföG gibt und nicht warten, bis wir dann im nächsten Jahr sind." Vierlbeck fügte an: "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr viele Meisterinnen und Meister qualifizieren werden."

Ab 2024 soll nach Vorschlag von CSU-Chef Söder die Meisterausbildung in Bayern als erstes Bundesland kostenlos werden. Bisher bekommen angehende Meister im Freistaat einen Bonus von 2.000 Euro für erfolgreiche Prüfungen ausgezahlt. Die Kosten für die Meisterausbildung unterscheiden sich je nach Fach. Laut den Angaben des Bayerischen Handwerkstages liegen sie zwischen 7.000 und 15.000 Euro.