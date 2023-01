Vermisstenfall Alexandra R.: Polizei durchsucht Gewerbeanwesen

Auf der Suche nach der seit Dezember vermissten schwangeren Frau aus Nürnberg hat die Polizei am gestrigen Dienstag ein Gewerbeanwesen im Hilpoltsteiner Stadtteil Sindersdorf durchsucht. Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, war ein großes Aufgebot an Kräften auch mit Hunden und einem Hubschrauber im Einsatz.

Ein Polizeisprecher erklärte aber, die Durchsuchung habe bisher keine Hinweise auf den Verbleib von Alexandra R. geliefert. Spuren die gesichert wurden, müssten nun ausgewertet werden. Es sei auch offen, ob das durchsuchte Objekt überhaupt im Zusammenhang mit dem Fall stehe. Die Polizei ermittelt derzeit im direkten Umfeld der Vermissten. Verdachtsmomente würden überprüft, es könne aber auch immer sein, dass sich diese entkräften.

Seit 9. Dezember spurlos verschwunden

Seit mehr als fünf Wochen fehlt von der 39-jährigen Alexandra R. jede Spur. Ihr Lebensgefährte hatte die hochschwangere Frau vermisst gemeldet. Zuletzt sei sie am Morgen des 9. Dezembers gesehen worden. Sie habe ihr Pflegekind in der Kita in Nürnberg-Katzwang abgegeben, danach sei sie verschwunden.

Ein freiwilliges Entfernen aus ihrem sozialen Umfeld könne mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, auch weil die Frau wichtige Dokumente zu Hause zurückgelassen habe. Ebenso gebe es keine Anzeichen für einen Suizid oder einen Unglücksfall, teilte die Polizei schon zu Beginn der Suche mit. Bislang wurde auch eine Wohnung in Nürnberg durchsucht und versiegelt. Von Alexandra R. aber fehlt weiterhin jede Spur.