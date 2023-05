Artikel mit Audio-Inhalten

Mehrere Wildvögel in Kempten an Vogelgrippe verendet

Die Vogelgrippe ist zurück in Bayern: Mehrere Vögel im Kemptener Stadtgebiet sind an dem Virus gestorben. Vier tote Lachmöwen waren am Schwabelsberger Weiher aufgetaucht, im Stadtpark waren es Krähen. Das gilt es bei toten Vögeln zu beachten.