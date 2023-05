Vogelgrippe in Geflügelbetrieb: 60.000 Hühner werden getötet

Auf einem Geflügelbetrieb bei Regenstauf im Landkreis Regensburg müssen rund 60.000 Hühner getötet werden. Grund: Die Vogelgrippe ist ausgebrochen. Das hat die bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) auf BR-Anfrage mitgeteilt. Sie ist für die bayernweite Überwachung großer Lebensmittel- und Tierhaltungsbetriebe zuständig.

Lesen sie auch: Rottet H5N1 ganze Arten aus?

Spezialteam rückt zur Keulung an

In Regenstauf wurde jetzt eine Spezialfirma beauftragt, die rund 60.000 Hühner zu töten und "unschädlich zu beseitigen", so die Kontrollbehörde gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Bereits am Donnerstag soll mit der Keulung der Tiere begonnen werden und wird wohl bis zum Wochenende andauern. Die KBLV überwacht vor Ort, ob hierbei alle tierschutz- und seuchenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Einrichtung von Schutzzonen

Welche weiteren Konsequenzen der Ausbruch der Vogelgrippe hat konnte die Behörde noch nicht mitteilen. Über die Einrichtung von Schutz- oder Überwachungszonen wird auf die zuständige Kreisverwaltungsbehörde verwiesen, also dem Landratsamt Regensburg.