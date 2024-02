Mehr Tierwohl: Der schwierige Weg zum neuen Stall

Bauen trotz hoher Kosten und hoher Zinsen?

Dass sich ein geplanter Stallneubau verzögert, ist keine Seltenheit. Thomas Gasteiger aus Bergkirchen im Landkreis Dachau hatte schon vor fünf Jahren die Idee, einen neuen Stall für seine Milchkühe zu bauen, um mehr Tierwohl zu erreichen. Mit mehr Platz und "kuhgebundener Kälberaufzucht", bei der die Kälber nicht von den erwachsenen Tieren getrennt werden und am Euter saugen dürfen. Das Vorhaben sei ziemlich umfassend, da in das neue Gebäude auch ein Hofladen und eine kleine Molkerei mit reinkommen sollen, erklärt der Landwirt.

Während er seinen Plan ausarbeitete, ein Emissionsschutzgutachten einholte und Änderungen mit dem Landratsamt verhandelte, verging viel Zeit. Die endgültige Baugenehmigung ist bis heute noch nicht da. Auch Gasteiger ist jetzt mit gestiegenen Kosten und hohen Zinsen konfrontiert. Lohnt sich die Investition aktuell also überhaupt noch?

Auch, wenn es leichte Schwankungen gebe, rechne er nicht damit, dass es bald wieder viel günstiger werde, sagt Gasteiger. Er werde gründlich kalkulieren müssen, wolle aber an seinem Projekt festhalten. Mehr Tierwohl und Direktvermarktung – darin sieht er schließlich die Zukunft für seinen Betrieb.

Bauberater: Neubau kann sich rentieren

Wenn sie in einen neuen Stall investieren wollen, können sich Bauern bei den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beraten lassen. Konrad Knoll, Bauberater in Weilheim, sagt, dass er einen Neubau durchaus empfehlen kann, sofern alles gut durchdacht und finanziell überschaubar sei. Es komme auch auf individuelle Voraussetzungen wie die verfügbaren Flächen und die Möglichkeit zum Weidegang an. "Wenn jemand mit Leib und Seele Tierhalter ist, gut ausgebildet und in seinem jetzigen Stall erfolgreich, kann er das Projekt Stallneubau angehen", so der Fachmann.

Dabei gelte es, Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu nutzen – einen Kuhstall zum Beispiel in einfacher Holzbauweise zu errichten oder gebrauchte Melktechnik anzuschaffen. Er als Berater sehe, so Knoll, dass viele Milchviehhalter, die in der Vergangenheit einen Laufstall gebaut hätten, sehr erfolgreich seien. Sie würden die Arbeitserleichterung genießen und könnten Schulden teilweise sogar schneller zurückzahlen als erwartet.

Die Pirchmosers aus Greiling rechnen damit, den Kredit für ihren Neubau mindestens über die nächsten 20 Jahren abbezahlen zu müssen. An Ostern soll der Stall fertig sein. Auch, wenn es viel Geld koste und anstrengend sei, stünden sie nach wie vor zu 100 Prozent dahinter, sagt Verena Pirchmoser: "Das war eine gute Entscheidung." Sie freut sich schon auf den Moment, wenn die Kühe im neuen Stall einziehen. "Das wird bestimmt schön, wenn man sieht, wie es ihnen gefällt."