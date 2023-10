Tierhaltung: Schädliche Ammoniak-Emissionen senken - aber wie?

Wenn Rinder oder Schweine nicht auf der Weide, sondern im Stall gehalten werden, vermischen sich oft Kot und Harn. Dabei entsteht Ammoniak, eine gasförmige Stickstoffverbindung mit der chemischen Formel NH3. Es breitet sich in der Luft aus und kann mit anderen Partikeln zu Feinstaub reagieren.

Schweinehalter Josef Brückl aus dem Landkreis Landshut erzählt, dass ihm die schlechte Luft in seinem Stall gesundheitlich zu schaffen machte. Wegen seines schweren Asthmas konnte er innen nur noch mit Atemschutzmaske arbeiten. "Es war teilweise die Frage, ob ich überhaupt noch in den Stall gehen kann", so Brückl.

Deutschland muss Ammoniak-Emissionen reduzieren

Vor fünf Jahren holte sich der Landwirt Hilfe bei einer Heilpraktikerin. "Die hat gesagt, wenn ich wirklich will, dass das Asthma nicht wiederkommt, muss ich die Emissionen im Stall reduzieren."

Laut Umweltbundesamt stammen 95 Prozent der Ammoniak-Emissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft, vor allem von Gülle in der Tierhaltung. Neben der Feinstaub-Belastung kann sich der gasförmige Stickstoff auch auf Ökosysteme negativ auswirken. Er wird über die Atmosphäre transportiert und lagert sich ab. Das trägt dazu bei, dass sich Dünger im Boden anreichert – auch da, wo er gar nicht hinsoll.

Pflanzenarten, die wenig Stickstoff benötigen, können dann von anderen verdrängt werden. Dadurch geht die Artenvielfalt zurück. Deutschland verpflichtete sich innerhalb der Europäischen Union dazu, die Emissionen zu senken: bis 2030 um 29 Prozent im Vergleich zu 2005. Nach aktuellem Zwischenstand müsste Ammoniak noch um 16 Prozent zurückgehen. Aber wie kann das klappen?

Was Landwirte schon heute tun

In der Landwirtschaft etablierten sich bereits Methoden, mit denen die Emissionen gesenkt wurden – zum Beispiel durch die Düngeverordnung: Sogenannte "Breitverteiler", mit denen die Gülle in hohem Bogen auf dem Feld versprüht wird, werden in den nächsten Jahren komplett verboten. Damit beim Odeln möglichst wenig Ammoniak entweicht, muss Gülle bodennah ausgebracht werden – also direkt aufs Feld, ohne viel Kontakt mit der Luft.

Schweinewirt Brückl arbeitet mit einem "Schleppschlauchverteiler", der die Gülle ganz nah am Boden verteilt. Es sei zwar eine teure und schwere Technik, "aber wir kommen jetzt damit zurecht", sagt er. Der Vorteil für ihn als Landwirt ist: Seinen Ackerpflanzen bleiben mehr Nährstoffe erhalten.