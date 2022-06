Mehr Kirchenaustritte im Bistum Würzburg: "Zu erwarten"

Mit den heute veröffentlichten Zahlen sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder im Bistum Würzburg unter die Marke von 700.000: 689.537 Katholikinnen und Katholiken zählt das Bistum. Das heißt auch: Rund die Hälfte der Menschen in Unterfranken, das nahezu deckungsgleich mit dem Gebiet der Diözese ist, sind noch katholisch. "Die Entwicklung der kirchlichen Statistik im Jahr 2021 schmerzt mich sehr angesichts der hohen Zahl von Austritten. Das Ergebnis war aber mit einem ehrlichen Blick auf die Situation zu erwarten", sagte Bischof Franz Jung.

Bischof "verärgert und enttäuscht" über das Bild der Kirche

Er sei ebenso wie viele Katholikinnen und Katholiken verärgert und enttäuscht über "das problembeladene Bild", das die Kirche derzeit abgebe – in Deutschland, im Vatikan und in der Weltkirche. Es dürfe niemanden verwundern, dass derzeit viele Menschen der Kirche das Vertrauen entziehen und deren Engagement die Zustimmung versagen würden, so der Bischof weiter.

Aufklärung von Missbrauch und Transparenz bei den Finanzen

Laut Jung gebe es in der Kirche "riesige Baustellen". Dazu zähle vor allem die Aufklärung und Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche. "Aber auch beim Umgang mit den uns anvertrauten Finanzen und der von den Gläubigen zu Recht erwarteten Transparenz des kirchlichen Handelns müssen wir besser werden", betonte der Bischof. Dabei sei es wichtig, keine falschen Versprechungen zu machen:"Wir werden diese Fragen nicht in kurzer Zeit klären können."

Bundesweit noch nie so viele Austritte

Bundesweit sind im vergangenen Jahr so viele Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten wie noch nie. 359.338 Mitglieder der katholischen Kirche kehrten ihr allein 2021 den Rücken, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Montag in Bonn mitteilte. Allein in Bayern traten mehr als 100.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus.