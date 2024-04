Medizinisches Cannabis: Neue Produktionsanlage in Unterfranken

Seit der Legalisierung am 1. April gibt es sprunghaft gestiegenes Interesse an Cannabis als Medizin, sagt Schetter. Aktuell gäbe es 200.000 bis 300.000 Cannabis-Patienten. Schetter geht davon aus, dass sich die Zahlen in den nächsten Jahren verfünffachen werden. Deshalb beitreibt das Unternehmen inzwischen sogar eine Plattform für Telemedizin, die Ärzte und Patienten verbindet.

Einziger Produktionsstandort des Unternehmens

Dass das Unternehmen im Landkreis Schweinfurt produziert, ist kein Zufall. "Wir haben diesen Standort ganz bewusst gewählt, es ist unser einziger Produktionsstandort", sagt Philip Schetter. "Hier in der Region gibt es eine lange Tradition in der Herstellung von Arzneidrogen oder Heilkräutern. Hier haben wir eine Vielzahl von guten Unternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten und auch eine Vielzahl von sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern." Fast 30 Angestellte arbeiten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Produktionsanlage.

Gute Perspektive für Cannabis-Markt

Das Unternehmen gehört zu den Marktführern für medizinisches Cannabis in Europa und hat seinen Sitz in Berlin. Durch die Legalisierung von Cannabis in Deutschland sieht Philip Schetter ein riesiges Potential zur Weiterentwicklung. "In Deutschland gibt es etwa fünf Millionen Cannabis-Konsumenten, die sich aktuell ausschließlich über den Schwarzmarkt versorgen müssen", sagt Philipp Schetter. "Das Thema Eigenanbau kommt jetzt mit dazu, perspektivisch auch das Thema Anbauvereinigung. Von diesen fünf Millionen Konsumenten wird vielleicht der eine oder andere künftig auch den Weg in die Apotheke finden, um sein Cannabis dort zu beziehen.