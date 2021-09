18.09.2021, 10:34 Uhr

Marienplatz-Christbaum kommt aus Landkreis Weilheim-Schongau

Der nächste Christbaum für den Christkindlmarkt am Münchner Marienplatz wird aus dem Landkreis Weilheim-Schongau kommen. Anfang November wird die Weißtanne in Peiting gefällt und dann auf den Weg in die Landeshauptstadt geschickt.