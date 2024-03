Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Mann von Heizöllaster überrollt und getötet

Im Kreis Landshut ist am Dienstag ein tragischer Unfall passiert. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Rangieren offenbar einen 64-jährigen Fußgänger übersehen. Der Heizöllaster erfasste den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er noch am Unfallort starb.