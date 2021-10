Münsing: Arbeiter gerät in Müllpresse und stirbt

Ein tragischer Unfall hat sich am Freitagmorgen in Sonderham einem Ortsteil der Gemeinde Münsing am Starnberger See ereignet.

58-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Kurz vor sieben Uhr morgens war ein 58-jähriger Arbeiter aus bislang unbekannter Ursache in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten. Obwohl sich laut Polizei innerhalb kürzester Zeit ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften an der Unfallstelle befand, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Der 58-Jährige aus dem Landkreis hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er diesen noch am Unfallort erlag.

Edling: 53-Jähriger stürzt bei Bauarbeiten ab - schwer verletzt

Auch in Edling bei Wasserburg kam es am Freitag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 53-jähriger Mann stürzte bei Bauarbeiten ab. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht . Der 53-Jährige war gegen 7 Uhr 30 im Bereich eines Garagenfundaments beschäftigt, als er aus bislang ungeklärter Ursache abstürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.