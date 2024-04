Mammutaufgabe in kurzer Zeit: Neues Tor für Würzburger Schleuse

70 Jahre lang hat das wuchtige Schleusentor unterhalb der alten Mainbrücke in Würzburg treu seinen Dienst getan. Seit dem Bau der Schleuse 1954 hat es Tag für Tag 19 Millionen Liter Wasser gehalten – das ist so viel Wasser, dass ein Mensch damit fast 300 Jahre lang jeden einzelnen Tag baden könnte.

Ausgerechnet hat sich das Jan Gallas. Als Baubevollmächtiger bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Würzburg kennt er alle Zahlen und vor allem auch die kleinen und großen Herausforderungen des Projekts. Seit eineinhalb Jahren plant und tüftelt er, damit nun in den nächsten 17 Tagen alles glatt läuft. Nur bis zum 26. April hat das Bauteam Zeit, dann muss das neue Unterhaupttor mit zwei Flügeln fertig eingebaut sein und genauso einwandfrei funktionieren wie sein Vorgänger.

Knappe Bauzeit: "Da darf keine Schraube fehlen"

Denn: Die Bauzeit einfach verlängern wie bei anderen Baustellen – das geht auf dem Wasser nicht. Schon Jahre im Voraus planen die Redereien solche vorübergehenden Schleusensperren wie die jetzige ein und verlassen sich darauf, dass danach wieder alles läuft, erzählt Jan Gallas. Genau das sei es auch, was ihn nun – ganz kurz bevor sich zeigt, ob seine Planungen reibungslos funktionieren werden – zumindest "geringfügig nervös" mache.

Das Gewicht des neuen Tors mit mehr als 40 Tonnen sei für das Team überhaupt kein Problem, der enge Zeitplan sei dagegen schon etwas herausfordernd. "Da darf jetzt keine Schraube fehlen, damit alles klappt", erklärt der Baubevollmächtigte. Am Mittwoch, 9. April baut das Team das alte Tor aus. Ein Schiff transportiert es dann weg. Zumindest als Reserve für Notfälle wird es weiter aufbewahrt.

Zehn Tage später, am 19. April, will das Team dann das neue Tor einbauen. 22 Stunden am Tag wird das Team im Schichtbetrieb an der Schleuse werkeln. "Das neue Tor ist zwar im Vorfeld gefertigt und wird nun fast fertig angeliefert. Aber jetzt werden eigentlich die knapp zwei Millionen Euro verbaut", erzählt Jan Gallas.

Knifflig: Viele Besonderheiten an Würzburger Schleuse

An der Würzburger Schleuse gibt es viele Besonderheiten, die all die anderen Schleusen entlang des Mains dem Baubevollmächtigten zufolge nicht haben – die seien nun neben der knappen Bauzeit schon ein wenig herausfordernd. Schließlich konnte man vorher noch nie andernorts sehen, wie man diese am besten handhabt.

So haben laut Gallas zum Beispiel am ganzen Main von Bamberg bis Frankfurt alle Schleusentore ihre Drehsegmente unten. Das Würzburger ist das einzige Tor an der ganzen Strecke, an dem das Segment etwas hochgesetzt verbaut ist. Warum das vor 70 Jahren so gemacht wurde? Das konnte das Team nicht herausfinden. Klar ist aber: Jetzt wird es angepasst. Solche Besonderheiten sind im Prinzip immer teuer und umständlich, weshalb es nun auch für die Zukunft standardisiert wird, erklärt Gallas.

Millimeterarbeit war bereits bei der Zufahrt gefragt, um den großen 250-Tonnen-Mobilkran über die schmale Promenadenstraße auf das Schleusengelände zu bringen. Dort wird er für den Aus- und Einbau der Tore gebraucht. Wenn das erledigt ist, muss der Kran wieder rückwärts über die enge Zufahrt hinausfahren. Theoretisch könnte er dort zwar auch drehen, dann würde er aber wohl Bäume beschädigen, weshalb Baubevollmächtiger Gallas für seine Planung den Rückwärtsgang bevorzugt.