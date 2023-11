Maishäckslerprozess geht weiter: War es versuchter Totschlag?

Es geht "nur" um die Sabotage von Maishäckslern, trotzdem erwartet man am Landgericht Nürnberg-Fürth ein großes Medieninteresse. Zugegeben – es ist alles auch etwas skurril. Eigentlich stand der 67-jährige Angeklagte im Februar vor dem Amtsgericht Neustadt an der Aisch und muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Zum Urteil kam es aber gar nicht erst. Denn durch Äußerungen wie "mir war alles Wurst" und "wie du mir, so ich dir" kam die Vermutung auf, dass dem Landwirt die Gefahren seiner Aktionen für Menschen durchaus bewusst waren. Damit prüft das Schwurgericht am Landgericht Nürnberg-Fürth ab Donnerstag, ob es doch versuchter Totschlag war.

Hintergrund: Sabotagen im Jahr 2019

Zwischen März und September 2019 soll der 67-jährige Angeklagte aus Wilhelmsdorf (Lkr. Neustadt Aisch-Bad Windsheim) teilweise mit seinem jüngeren Bruder Nägel, Hölzer und Metallteile auf Maisfeldern deponiert haben. Dies hatte zur Folge, dass Maishäcksler durch die Gegenstände teilweise stark beschädigt wurden. Beim ersten Prozess gegen beide Brüder im Mai 2022 erschien der 67-Jährige gar nicht erst. Sein 64-jähriger Bruder wurde damals zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil er Berufung einlegte. Das Verfahren konnte jedoch wegen Erkrankung des 64-Jährigen noch nicht fortgesetzt werden.

Erst kam er nicht, dann zu spät

Der aktuell angeklagte 67-Jährige erhielt nach seinem Nichterscheinen im Mai 2022 einen Strafbefehl wegen Sachbeschädigung und versuchter Sachbeschädigung. Die darin angedachte Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung lehnte er ab, weshalb es zum Prozess gegen ihn allein im Februar 2023 am Amtsgericht Neustadt an der Aisch kam. Diesmal erschien er zwar, allerdings zu spät. Seinen schlechten ersten Eindruck konnte er auch im weiteren Verlauf nicht wettmachen. Er äußerte sich unhöflich, wollte seine Sonnenbrille nicht abnehmen und ging sogar im Publikum verbal auf den Landwirt los, den er sabotierte.

"Wie du mir, so ich dir"

Der Angeklagte räumte ein, dass er für zwei der insgesamt fünf Sabotageaktionen beteiligt war. Seine DNA und die seines Bruders wurden laut Polizei auch an den Gegenständen gefunden, ebenso wie das Material dafür auf seinem Hof. Die Nägel und Metallstücke waren so verpackt, dass der Metalldetektor des Maihäckslers nicht auslösen konnte. Als Grund für sein Handeln nannte der Angeklagte im Februar, dass der Landwirt, auf dessen Feld er die Gegenstände deponierte, immer wieder absichtlich mit hoher Geschwindigkeit an seinem Hof vorbeifahren würde, sodass meterhohe Staubwolken aufgewirbelt würden. Diese würden bei ihm zu Problemen mit den Augen und Atemwegen führen. Außerdem hätte der Landwirt ihn einmal angeblich totfahren wollen. Dann äußerte der 67-Jährige, dass ihm die Gefahren seiner Aktionen "Wurst" seien und die Worte aus der Bibel "wie du mir, so ich dir".

Staatsanwaltschaft fordert Prüfung auf versuchten Totschlag

Dem angeklagten Landwirt wurde angeboten, doch noch die Bewährungsstrafe aus dem Strafbefehl anzunehmen, was er mehrfach ablehnte. Stattdessen machte er auf Nachfragen weiterhin deutlich, dass ihm die Gefahren für Menschen durch seine Sabotage durchaus bewusst war. Die Staatsanwältin forderte daher, den Sachverhalt auf versuchten Totschlag, statt nur Sachbeschädigung und versuchter Sachbeschädigung, zu prüfen. Damit wanderte das Verfahren vor das Schwurgericht am Landgericht Nürnberg-Fürth. Bis Mitte Dezember sind acht Verhandlungstage angesetzt.