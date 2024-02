Das Affenhaus ist voll – Paviane sollen sterben

Mortalität in der Natur wichtiger Faktor der Arterhaltung

Auch in freier Wildbahn wird der Bestand einer Tierart über den Tod einzelner Tiere reguliert. Wenn etwa ein Silberrücken eine Gorillagruppe übernimmt, tötet er seinen Kontrahenten und dessen Nachkommen. So will nun auch der Tiergarten durch den Tod einzelner Tiere die genetische Vielfalt unter seinen Pavianen sicherstellen. Eine Alternative wäre nur, "wir kastrieren alles und geben auf", erklärt der Tiergartenleiter. Das gelte dann aber auch für alle anderen Primaten wie Gorillas oder Totenkopfäffchen.

Auch in anderen Situationen müsse der Mensch regulierend eingreifen. So würden zum Beispiel Biber getötet, wenn sie in Konflikt mit dem Menschen kommen, und Baumarten aus Südeuropa würden für den Waldumbau in Deutschland eingesetzt.

Andere Zoos planen Haltung von Guinea-Pavianen

Es ist internationaler Konsens, dass Guinea-Paviane zur Arterhaltung in Zoos gehalten werden sollen. Ihr Bestand wird von der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet eingestuft. Andere Zoos, die bislang Bärenpaviane oder Steppenpaviane halten, wollen ihre Tiere sterilisieren und auch auf die Haltung der besonders gefährdeten Guinea-Pavianen wechseln. Dieser Prozess wird aber Jahrzehnte dauern.

Tote Paviane werden der Wissenschaft übergeben und verfüttert

Damit die Tiere nicht sinnlos sterben, werden sie zum Teil zu Forschungszwecken abgegeben und zum Teil an die Raubtiere im Tiergarten verfüttert. Dieses Vorgehen ist seit Jahrzehnten gängige Praxis in Zoos. In Nürnberg betrifft das vor allem Tiere, die außerhalb von Zoos auch für den menschlichen Verzehr getötet werden, also Huftiere, Kängurus, Nagetiere und Fische. Das Töten von Primaten ist für den Tiergarten aber das erste Mal. Deswegen rechnet man am Schmausenbuck mit einer sehr starken Reaktion aus der Gesellschaft und entschloss sich dazu, frühzeitig zu informieren.

Tierschützer gegen Zucht und Tötung von Zootieren

Tierschutzorganisationen wie Peta kämpfen seit Jahren gegen die Zucht von Zootieren und insbesondere deren Tötung. "Zoos züchten regelmäßig mehr Tiere, als sie unterbringen können", heißt es auf der Website der Tierschutzorganisation. Mit "süßen" Tierbabys sollten nur Besucher angelockt werden. "Wenn die Tiere älter werden und die Zoos Platz für neue Tierbabys benötigen, werden die 'Überschusstiere' in der Regel getötet [...]", so Peta. Dem hält der Nürnberger Tiergarten entgegen, dass bei der Zucht eines Tieres von vornherein festgelegt und dokumentiert werden muss, ob das Jungtier für die weitere Nachzucht oder lediglich zur Fleischerzeugung vorgesehen ist.

Vor Kurzem rechtliche Hürden entstanden

Wie viele Paviane wirklich sterben müssen, ist noch unklar. Auch der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Eine rechtliche Hürde ist erst vor Kurzem entstanden: Ein Kommentar zum Tierschutzgesetz stuft das Töten und Verfüttern von Zootieren grundsätzlich als gesetzwidrig ein. In dieser Hinsicht müssen sich die Experten im Tiergarten erst mit der rechtswissenschaftlichen Öffentlichkeit auseinandersetzen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor juristischen Konsequenzen zu schützen.

Trächtige Weibchen und schlaue Tiere sind geschützt

Ausnahmen, welche Tiere auf keinen Fall getötet werden sollen, hat der Tiergarten auf jeden Fall schon geregelt: Weibchen müssen deswegen mit einem Netz gefangen und untersucht werden. Sind sie trächtig, kommen sie wieder zur Gruppe. Auch Paviane, die zuletzt in wissenschaftlichen Programmen mitgewirkt haben und etwa das Bedienen eines Tablets gelernt haben, sind außen vor, um nicht die monatelange Arbeit von Forschern zunichte zu machen.