Schwabens Kornkammer und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Karlheinz Götz gleitet mit seinen Handflächen über die gold-gelben Ähren, wenn er in sein Weizenfeld hineinläuft. "Das ist einfach schön", sagt der Landwirt, "und das ist die Ehrfrucht vor der Natur, die wir haben." Rund drei Wochen vor dem Start der Weizen-Ernte im Nördlinger Ries, der "Kornkammer Schwabens", wird klar, dass die Ernte heuer unter besonderen Vorzeichen steht.

Hoher Weizen-Preis aber auch gestiegene Kosten

Weil in der Ukraine – als großer Weizen-Exporteur – wahrscheinlich deutlich weniger geerntet wird, ist der Preis für Getreide weiterhin hoch. Aktuell liegt er bei rund 360 Euro pro Tonne. Unterm Strich verdienen die Bauern aber nicht mehr, sagt Karlheinz Götz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Landkreis Donau-Ries. Denn gleichzeitig seien etwa die Dünger-Preise um das Drei- bis Vierfache gestiegen und die Energiekosten seien deutlich höher.

Mehr Wertschätzung aus der Bevölkerung

Auf der anderen Seite spürt der Landwirt aus dem Wallersteiner Ortsteil Birkhausen aber auch mehr Wertschätzung für seine Arbeit. Bauern hatten sich in den vergangenen Jahren oft über mangelnden Rückhalt in der Bevölkerung beklagt. "Jetzt interessieren sich die Leute wieder mehr dafür, was auf den Feldern wächst, ob der Weizen verfüttert oder vermahlen wird", sagt Götz.

20 Prozent weniger Ertrag beim Weizen

Landwirt Götz pflückt eine der Ähren und zermalmt sie in seiner Faust, um sich die Körner genauer anzuschauen: "Man sieht jetzt schon etwas kleinere Körner, einfach weil der Regen gefehlt hat und dann sind die Körner nicht mehr ganz so groß." Insgesamt rechnet der Landwirt mit einer unterdurchschnittlichen Ernte. Bei ihm selbst geht er von 20 Prozent weniger Ertrag beim Weizen aus. Die vergangenen zwei Monate waren viel zu trocken. Dabei gehören die Böden im Ries zu den besten in Bayern, auch weil sie sehr tonhaltig sind und deshalb viel Wasser speichern können. Jetzt sind auf dem Boden im Weizenfeld viele Risse zu sehen, mehrere Zentimeter breit und einen halben Meter tief. Der Boden hat sich durch die Trockenheit zusammengezogen. Die Ernte startet wohl zwei Wochen früher als gewöhnlich, schätzt der BBV-Kreisobmann Götz.

Für die bayerische Ernte ist das Ries von großer Bedeutung

Beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen rechnet man noch mit einer durchschnittlichen Ernte – bezogen auf alle Feldfrüchte. Die hohen Temperaturen sorgten für eine frühe Abreife, beim Weizen sei deshalb die Kornfülle nicht optimal, sagt der Leiter des Amtes, Reinhard Bader, dem BR. Für die Ertragssituation in Bayern sei die Kornkammer im Norden Schwabens nach wie vor von großer Bedeutung.

Mehl wird in Deutschland nicht knapp aber teurer

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte Bader, Mehl werde in Deutschland nicht knapp. Denn der Selbstversorgungsgrad liege bei gut 100 Prozent. Was die Verbraucherinnen und Verbraucher aber spüren werden, sind laut Bader höhere Preise für Lebensmittel, weil das Mehl teurer werde. Sollte es zu einem russischen Gasstop kommen, würde das die Landwirtschaft indirekt treffen. Mühlen und Schlachthöfe bekämen Probleme, und das könne dazu führen, dass es manche Produkte dann im Supermarkt nicht mehr gäbe, so Bader.

Auf dem Mähdrescher in Gedanken bei den ukrainischen Kollegen

Der Ukraine-Krieg stimmt Landwirt Karlheinz Götz aus Birkhausen nachdenklich: Auch wenn er keine persönlichen Kontakte in die Ukraine habe, man denke schon immer wieder an die Berufskollegen im Kriegsgebiet. Dort muss teilweise unter Lebensgefahr auf den Feldern gearbeitet werden. "Man fühlt schon mit. Wenn ich alleine auf dem Mähdrescher sitze, dann denke ich mir schon, wie das wäre, jetzt in der Ukraine zu sitzen." Sein Vater erzählte ihm vom Zweiten Weltkrieg, als es einen Luftangriff auf die Bahnlinie ganz in der Nähe von seinem Weizenfeld gab, das damals schon von seiner Familie bestellt wurde. Ähnliche Situationen müssten jetzt die Bauern in der Ukraine durchmachen.

Einige Bauern säen im Herbst mehr Weizen

Den fehlenden Weizen auf dem Weltmarkt werden die Bauern in Nordschwaben aber nicht ausgleichen können. Dafür ist das Ries natürlich viel zu klein. Einige Bauern würden im Herbst wahrscheinlich mehr Weizen anbauen, aber insgesamt habe man nur wenig Spielraum in der Fruchtfolge, so Götz. Er baue auch Zuckerrüben für das Werk in Rain am Lech an und Kartoffeln für eine Pommes-Fabrik im Landkreis. Die langjährigen Lieferbeziehungen wolle er auch künftig aufrechterhalten.