Lokal kräftige Gewitter in Bayern – Aber nur im Alpenvorland

Mit dem Frühsommer kommen die Gewitter – aber zumindest aktuell sind die "Warnungen vor markantem Wetter" auf wenige Regionen in Bayern beschränkt. Um die Mittagszeit kann es in Südbayern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu starken Gewittern kommen (Stand: 23.05., 11:16 Uhr).

Konkret heißt das laut DWD: "Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h." Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Generell warnt der DWD vor "örtlich starken Gewittern im Alpenvorland".

Am Nachmittag sind besonders vom südlichen Alpenvorland bis in die südliche Oberpfalz einzelne kräftige Gewitter möglich, dabei kann es örtlich Starkregen geben.

Die nächsten Tage: Temperaturen um 19 Grad

Ansonsten ist das Wetter in Bayern heute unauffällig und Mai-würdig: Es ist wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Dazu kommt ein lebhafter Wind. Die Temperaturen erreichen 18 bis 22 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch fällt höchstens in der Alpenregion noch Regen. Sonst ist es bayernweit meist trocken. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei rund acht Grad. Im Großen und Ganzen soll das Wetter in den kommenden Tagen so ähnlich bleiben, im Süden kann es vereinzelt regnen. In einigen Teilen Bayerns wird es wieder etwas kühler. Weiter geht es mit Sonne und Wolken weiter, am Mittwoch bei kühleren 14 bis 19 Grad, am Donnerstag bei 16 bis 21 Grad.