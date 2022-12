Artikel mit Audio-Inhalten

Logistikzentrum der Polizei bezieht Übergangsstandort in Hof

In Hof werden alle 13 Beschaffungsstellen der bayerischen Polizei in einem Logistikzentrum gebündelt. Die Startphase beginnt im Frühjahr 2023. In Hof entstehen so 200 neue Arbeitsplätze - nicht nur für Polizistinnen und Polizisten.