Stadt Hof erinnert an Ankunft der "Prager Züge" im Oktober 1989

Jubelnde Menschen strecken ihre Arme aus den Zugfenstern, auf Bahnsteig acht werden sie herzlich und mit offenen Armen empfangen. Viele treffen hier ihre Familienangehörigen nach vielen Jahren wieder. Mehr als 30 Jahre sind diese Szenen am Hofer Hauptbahnhof her. Die Mauer sollte rund fünf Wochen später fallen.

33 Jahre später feiert Hof die Ankunft der Flüchtlinge

Am Samstag, den 1. Oktober 2022, ist der 33. Jahrestag der Ankunft des ersten Zuges mit DDR-Flüchtlingen aus der Prager Botschaft. Er war am Abend zuvor in der Tschechischen Republik gestartet. Die Stadt erinnert an das historische Ereignis aus dem Jahr 1989 am Freitag im Rahmen einer Gedenkveranstaltung. Diese beginnt um 15 Uhr am Hauptbahnhof.

"Prager Züge" brachten Tausende in die Freiheit

Ein ehemaliger Botschaftsmitarbeiter wird als Zeitzeuge von den historischen Tagen in Prag kurz vor dem Fall der Mauer berichten. Die Stadt hat außerdem großformatige Fotos von den sogenannten "Prager Zügen" am Bahnhof aufgehängt. Im Königssaal wird schließlich der Dokumentationsfilm "Zug in die Freiheit" gezeigt.

Erste Station im Westen: Hof

Die legendäre erste Zugfahrt mit 1.210 Flüchtlingen aus der DDR begann am Abend des 30. September in Prag. Am Morgen des 1. Oktober 1989 traf der Zug in Hof ein. Dort wurden die Flüchtlinge unter anderem in der Freiheitshalle untergebracht. In den folgenden Tagen trafen weitere Sonderzüge aus Prag ein. Sie brachten insgesamt mehr als 5.000 Menschen nach Hof. Diese hatten zuvor die Grenze zwischen der DDR und der CSSR überquert und tagelang in der deutschen Botschaft in Prag ausgeharrt. Dort verkündete der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September, dass der "Ausreise in die BRD...". Der Rest ging in Jubel unter.