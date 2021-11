Lockdown im Ostallgäu - Schulen bleiben geöffnet

Der Landkreis Ostallgäu geht ab Freitag, den 26. November in den regionalen Hotspot-Lockdown. Die entsprechende Bekanntmachung ist auf der Internetseite des Landratsamts veröffentlicht worden. Die 7-Tage-Inzidenz im Ostallgäu liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 1.054,9 und damit über der Schwelle von 1.000 Neuinfektionen in sieben Tagen.

Lockdown für alle - auch für Geimpfte

Ab morgen müssen deshalb im Landkreis alle Hotels, Ferienwohnungen und Gaststätten schließen. Sämtliche Sportangebote dürfen nicht mehr stattfinden. In Geschäften ist die Zahl der Kunden pro Quadratmeter begrenzt. Bibliotheken, Museen und Ausstellungen müssen schließen. Außerschulische Bildungsangebote wie zum Beispiel Unterricht an Musikschulen dürfen nicht mehr stattfinden. Der Betrieb von Seilbahnen ist untersagt. Schwimmbäder sind ebenfalls geschlossen.

Sorglosigkeit als Begründung für hohe Corona-Infektionszahlen

Nach Angaben des Landratsamts gibt es viele Corona-Infektionen an Schulen und in Kindergärten, diese verteilten sich über den ganzen Landkreis. Man führe die vielen Infektionen auf die niedrige Impfquote im Landkreis und eine allgemeine Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus zurück, hieß es vonseiten des Landratsamts. Unter den knapp 142.000 Einwohnern sind in den vergangenen sieben Tagen fast 1.500 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden.