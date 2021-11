25.11.2021, 06:52 Uhr

RKI: 75.961 Neuinfektionen – nun mehr als 100.000 Corona-Tote

In Deutschland sind jetzt mehr als 100.000 Menschen an oder mit Corona gestorbenen. Am Donnerstag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz mit 419,7 einen neuen Höchststand. In Bayern sind mehr als 1.000 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung.