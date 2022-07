Listerien: Betrieb aus Kreis Passau belieferte nur Großküchen

Der Lebensmittelbetrieb aus dem Landkreis Passau, der wohl für mehrere Bakterien-Erkrankungen, in einem Fall mit tödlichem Ausgang, verantwortlich sein soll, lieferte ausschließlich an Großküchen. Wie das Landratsamt Passau berichtet, gelangten die Lebensmittel nie in Supermärkte.

Der kleine Betrieb aus dem Landkreis war demnach auf Obst und Gemüse für Küchen von zum Beispiel Heimen und Kantinen spezialisiert. Das Landratsamt Passau teilt mit, in den nächsten Tagen gegen die Firma Anzeige zu erstatten – wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.

85-Jähriger in Folge einer Listerien-Erkrankung gestorben

Am Freitagnachmittag hatte das Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) darüber informiert, dass wohl 13 Listerien-Erkrankungen in Niederbayern und im Landkreis Altötting auf den Betrieb im Kreis Passau zurückzuführen sind. Die ersten Fälle traten 2015 auf. In diesem Jahr ist auch ein 85-Jähriger in der Folge einer Listerien-Erkrankung gestorben.

In allen 13 Fällen wurde der Keim "Listeria monocytogenes" aus der gleichen Gen-Familie nachgewiesen. Dies sei ein Indiz dafür, dass alle Erkrankungen auf eine gemeinsame Ursache zurückgeführt werden könnten.

Listerien-Keim in Paprika, Gurken und Salat

Genau diesen Keim entdeckten die Mitarbeiter des LGL nun in dem Betrieb aus dem Kreis Passau. Ende Juni nahmen sie Proben und konnten den Keim unter anderem in gewürfelter Paprika, Gurkenstreifen und im Blattsalat nachweisen. Weitere Untersuchungen laufen noch, teilt das LGL mit.

Mehrfach Hygienemängel in Betrieb im Kreis Passau

In dem Betrieb im Landkreis Passau soll es schon öfter Hygienemängel gegeben haben. Das Landratsamt teilt mit, dass es dem Betrieb im Frühjahr zum ersten Mal die Produktion verboten hatte. Nachdem der Betrieb die Auflagen an Hygiene-Standards wieder erfüllt hatte, durfte er zunächst weiterproduzieren - bis zu der Kontrolle im Juni. Seitdem ist der Betrieb geschlossen.