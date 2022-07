Listerien: Wie gefährlich sind sie und wie schütze ich mich?

Immer wieder kommt es zu Meldungen über Listerienfunde in Lebensmitteln, vor allem in Fleisch- und Wurstwaren aber auch in Gemüse. Wie gefährlich sind Listerien? Und wie kann man sich vor einer Listerien-Infektion schützen?