Diadem mit Perlen: Neue Krone für die Fränkische Weinkönigin

Vergoldetes Silber, filigrane Weinblätter an geschwungenen Verästelungen, dazu 33 Trauben aus Süßwasser-Perlen: So sieht die neue Krone aus, die die Fränkische Weinkönigin ab sofort auf ihrem Kopf tragen wird. In der Abtei Münsterschwarzach im Landkreis Kitzingen haben die Verantwortlichen die Krone heute präsentiert und übergeben.

Weinfeste, Weinproben, Termine im Weinbau, Einweihung von Wanderwegen, Fastnacht in Franken: Mehr als 400 Termine hat die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann jedes Jahr – im In- und Ausland. Und bei den meisten Terminen trägt sie ihre Krone. Deshalb war bei der neuen Krone, neben dem Design, vor allem der Tragekomfort wichtig.

Alte Krone hat Kopfschmerzen verursacht

"Die Fränkische Weinkönigin muss die Krone bei den vielen Terminen oft stundenlang auf dem Kopf behalten. Sie trägt die Krone wahrscheinlich länger, als jede andere Königin auf der Welt. Wir haben oft gehört, dass die vorherigen Weinköniginnen von der Krone Kopfschmerzen oder Druckstellen bekommen haben", sagt Weinbaupräsident Artur Steinmann zu BR24. Auch bei Eva Brockmann hat die Krone gedrückt.

"Manchmal ging es nur mit Schmerztabletten", sagt eine frühere Repräsentantin, die mit weiteren Kolleginnen die Arbeit an der neuen Krone begleitet hat. Bei der neuen Krone hätten die Verantwortlichen darauf geachtet, dass sie gut und bequem auf dem Kopf sitzt. Sie ähnelt eher einem Diadem und ist leichter: Mit 122 Gramm wiegt sie 15 Gramm weniger als das Vorgängermodell. "Ich bin mir sicher, dass wir der Gesundheit der Weinkönigin mit der neuen Krone nicht mehr schaden", so Steinmann weiter.

Der Entwurf für die neue Krone stammt aus der Feder der Design-Agentur von Peter Schmitt aus Hamburg, der auch schon die neue Form des Bocksbeutels entworfen hatte. Zunächst gab es Modelle aus dem 3D-Drucker, die die Verantwortlichen hier in Unterfranken beurteilt und anprobiert haben.

Krone in Abtei Münsterschwarzach geschmiedet und vergoldet

Nach kleinen Änderungen wurde die neue Krone dann in der Silber- und Goldschmiedewerkstatt der Abtei Münsterschwarzach im Landkreis Kitzingen angefertigt: geschmiedet, verlötet, vergoldet und schließlich handgraviert. An dem Prozess waren nicht nur die Metall- und Goldschmiede der Abtei beteiligt, sondern weitere Klosterbetriebe wie die Handbuchbinderei. Sie hat ein Köfferchen für das Schmuckstück angefertigt.

Die Krone ist die vierte Krone in der Geschichte der Weinköniginnen in Franken. Die erste Fränkische Weinkönigin Tilly Lurz hatte im Jahr 1950 bereits eine Krone. Die ist allerdings kurze Zeit später verloren gegangen, unter der Regentschaft ihrer Nachfolgerin. Eine zweite Krone war dann bis 1975 im Einsatz. Die damals neue und dritte Krone hat dann die 19. Weinkönigin Gertraud Dürr bekommen – und die war nun 48 Jahre im Einsatz, bis zur amtierenden Weinkönigin Eva Brockmann.

Krone ab sofort bei Eva Brockmann im Einsatz

Brockmann freut sich, dass sie die Krone noch am gleichen Abend offiziell ausführen kann. "Sie ist wirklich wunderschön. Das Design ist modern, aber im Design finden sich auch Elemente der alten Krone. An ihr hängen ja viele Emotionen der ehemaligen Weinköniginnen", so Brockmann. Auch bei ihrem nächsten offiziellen Termin – dem Tag der Bundeswehr in Veitshöchheim bei Würzburg – wird die junge Frau aus dem Landkreis Miltenberg die Krone tragen.

Bei der Vorstellung der neuen Krone waren auch rund zwanzig ehemalige Weinköniginnen da, die alle das Vorgängermodell getragen hatten. Fast alle haben die neue Krone aufprobiert – und sind sich einig: Sie drückt nicht mehr und trägt sich federleicht.

Brockmann seit über einem Jahr im Amt

Eva Brockmann ist die 65. Fränkische Weinkönigin. Sie ist seit Mai vergangenen Jahres im Amt und bleibt es bis März 2024. Die junge Frau will außerdem für das Amt der Deutschen Weinkönigin kandidieren. Brockmann war auf Carolin Meyer gefolgt, die wegen Corona deutlich länger im Einsatz war. Das Ehrenamt gibt es seit 50 Jahren. Die Weinköniginnen vertreten die Weinbau-Betriebe und die Region Franken in Deutschland und weltweit.