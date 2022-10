Linienbus kollidiert mit Auto: Acht Leichtverletzte

Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus des RVV und einem Pkw sind am Dienstagabend an einer Kreuzung im Regensburger Stadtsüden acht Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen nach Angaben der Polizei zur Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser.

Kreuzung musste gereinigt werden

Konkretere Details zum Unfallhergang wurden zunächst nicht genannt. Der Bus der Linie 7 und das Auto wurden bei der Kollision im Bereich der Kreuzung Franz-Josef-Strauß-Allee/Markomannenstraße jeweils im Frontbereich stark beschädigt. Nach der Unfallaufnahme reinigte die Feuerwehr die Kreuzung. Dort waren auch Betriebsstoffe ausgelaufen.