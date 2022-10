A3 nach LKW-Unfall bei Wörth an der Donau stundenlang gesperrt

Wieder einmal war die A3 in Raum Regensburg nach einem LKW Unfall stundenlang gesperrt. Diesmal bei Wörth an der Donau in Fahrtrichtung Nürnberg. Gegen 18 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden, der Rückstau bestand noch länger.

Totalsperre in Richtung Nürnberg stundenlang

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, musste die Autobahn am Montagnachmittag zwischen Wörth a.d Donau und Rosenhof total gesperrt werden, nachdem am Ende eines Staus drei Sattelschlepper zusammengekracht waren. Der Stau hatte sich wegen eines anderen Unfalls zuvor gebildet. Am Abend wurde die Sperrung aufgehoben.

Der Fahrer des auffahrenden Sattelschleppers wurde verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Inzwischen wurde bekannt, dass die Verletzungen doch nicht so schwer sind, wie es zunächst schien.

Bergung der Sattelzüge

Da auch Kraftstoffe ausgelaufen sind dauerte die Bergung bis in den Abend hinein. Der Verkehr wurde bei Kirchroth ausgeleitet. Die Polizei versuchte die bereits im Stau stehenden Fahrzeuge von der Autobahn zu leiten.