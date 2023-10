Klimaaktivisten beschmieren Passauer Uni

Immer wieder werden Gebäude und Denkmäler von Klimaaktivisten mit Farbe verschmutzt. Im September hatte es zum Beispiel eine Farb-Attacke der "Letzten Generation" auf das Brandenburger Tor in Berlin gegeben. Das Brandenburger Tor sei der richtige Ort, um auf ein so dringliches Problem wie den Klimawandel aufmerksam zu machen, hieß es von den Aktivisten. Diese Woche haben Mitglieder der Klimaaktivisten-Gruppe "Letzte Generation" die berühmte Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz mit Farbe besprüht.

Nun kam diese Art des Protests auch nach Niederbayern: Die Universität Passau wurde zum Ziel - offenbar von Klimaaktivisten.

Polizei fasst drei Klimaaktivisten

Wie die Polizei BR24 bestätigte, wurde die Zentralbibliothek der Universität in Passau mit oranger Farbe beschmiert. Drei Klimaaktivisten - ein Mann und zwei Frauen - sollen dahinter stecken. Zu welcher Organisation diese gehören, wollte die Polizei nicht sagen.

Viele Fragen noch ungeklärt

Das Trio wurden vorübergehend festgehalten, auch um ihre Identität zu klären, so die Polizei. Inzwischen sind die drei wieder entlassen worden. Die Höhe des Sachschadens und um welche Farbe es sich handelte, ist noch unklar.

Auch ist nicht bekannt, um was es bei der Protestaktion gehen sollte. Die Aktivisten selbst haben sich bisher nicht zu der Farb-Attacke geäußert. Die Ermittlungen der Polizei laufen.