Leihfahrzeug-Odyssee endet für Tirschenreuther bei der Polizei

Ein Mann aus Tirschenreuth hat sich im Landkreis Rosenheim mehrere Fahrzeuge ausgeliehen, aber nicht mehr zurückgebracht. Am Ende musste die Brannenburger Polizei musste den kuriosen Sachverhalt gestern aufklären.

Auto nicht zurückgegeben

Demnach fuhr der 54-jährige mit einem ausgeliehenen Fahrrad nach Bad Aibling zu einem Autohändler und lieh sich dort einen Pkw für eine Probefahrt aus. Mit diesem fuhr er zu einem Autohaus nach Bad Feilnbach, wo er sich wiederum einen weiteren Pkw zur Testfahrt auslieh. Letzteren brachte er aber bis Ladenschluss nicht zurück, weshalb der Bad Feilnbacher Autohändler die Polizei verständigte. Eine erste Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Übernachtung im Pkw

Aufgespürt wurde der ausgeliehene Pkw schließlich im Münchner Stadtgebiet: der Tirschenreuther hatte in der Nacht mit dem Leihwagen einen Verkehrsunfall verursacht und war abgeschleppt worden. Der Mann übernachtete nach Polizeiangaben dann noch im ausgeborgten Pkw - bis ihn Beamte der Münchner Polizei weckten. "Auch wenn er angab, nicht in böser Absicht gehandelt zu haben und den Wagen auf Grund unglücklicher Umstände nicht rechtzeitig hätte zurückgeben können, erwartet ihn nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eines Kraftfahrzeuges", so die Brannenburger Polizei.