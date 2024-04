(Lebendes) Wildschwein sorgt für Chaos in Restaurant

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

In Mitwitz in Landkreis Kronach hat sich am Ostersonntag ein Wildschwein in eine volle Gaststätte verirrt. Tier und Besucher gerieten in Panik, dabei gingen Teile der Einrichtung zu Bruch. Ein Mann wurde von dem Tier umgerannt und leicht verletzt.