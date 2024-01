Schlichtung im Bahn-Tarifkonflikt? GDL-Chef Weselsky lehnt ab

Länger und härter werde der nächste Bahnstreik sein, wenn die Deutsche Bahn, so GDL-Chef Claus Weselsky, nicht bald "zur Besinnung" komme. Soweit seine Worte unmittelbar zum Ende der zurückliegenden, dreitägigen Streikmaßnahme.

Nun sagte er der "Stuttgarter Zeitung" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) und den "Stuttgarter Nachrichten": Eine Vermittlung im Tarifkonflikt lehne der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft ab. Über "grundgesetzliche Angelegenheiten" lasse sich nicht schlichten. "Die Frage, ob ich einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter kriege, gebe ich in keine Schlichterhand."

GDL erwartet neues DB-Angebot

Der Tarifvertrag für Fahrdienstleiter ist neben der Absenkung der Wochenarbeitszeit eine der zentralen Forderungen der GDL in diesem Arbeitskampf. Die Gewerkschaft hatte mit einem Streik von Dienstagabend bis Freitagabend den Druck auf die Bahn erneut erhöht und erwartet jetzt ein neues Angebot des Unternehmens.

Zum vierten Mal seit 2007/2008 entziehe das Bahn-Management den Menschen die Eisenbahn mit derselben Übung, sagte Weselsky den Zeitungen weiter. "Zunächst wollen sie uns keinen Tarifvertrag geben - dann kriegen wir ihn doch." Er zeigte sich überzeugt, dass die GDL auch für Fahrdienstleiter, die den Zugbetrieb koordinieren, einen Tarifvertrag bekommen werde.

Weselsky: "Glaube nicht, dass ich mir viel Zeit lasse"

Für den weiteren Verlauf des Tarifkonflikts wiederholte Weselsky seine Ankündigung: "Vom Prinzip her wird es länger und härter - das ist die Botschaft", sagte er. "Ich glaube nicht, dass ich mir viel Zeit lasse."

In einen unbefristeten Streik wolle die Gewerkschaft zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht eintreten, "weil wir Verantwortung für das Gesamtsystem sehen und weil wir meinen, dass die Auswirkungen zu groß wären". Eine Verlängerung der Arbeitsniederlegungen sei aber möglich: "Ob ich jetzt drei oder fünf Tage Streik mache, das hängt davon ab, was passiert." Die Bahn müsse ein substanzielles Angebot vorlegen - "und ich sehe gerade kein inhaltliches Angebot kommen".

Bahn und GDL kommen nicht zueinander

Bezüglich der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter will die Gewerkschaft eine Absenkung von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnt das bislang ab und hat dafür die Erweiterung bestehender Arbeitszeit-Wahlmodelle angeboten. Wer in diesem Rahmen seine Arbeitszeit reduziert, muss aber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.

DB-Konzernsprecherin Anja Bröker erklärte am Freitagabend, die Bahn halte den zurückliegenden Streik für "unnötig", es könne nur über Verhandlungen weitergehen. Es sei an der GDL, nun wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Bahn werde die Situation "jetzt bewerten".

Mit Informationen von AFP