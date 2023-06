Laut, lustig oder ganz leise: Veranstaltungen in Ostbayern

Afrikatage und Sonnwendfeuer in Niederbayern

In Landshut werden am Freitagmittag die 20. Afrikatage eröffnet. Drei Tage lang präsentiert sich der afrikanische Kontinent in all seinen Facetten kulturell und kulinarisch auf dem großen Freigelände zwischen Alter Kaserne und dem Messegelände im Osten der Stadt in Landshut. Neben dem großen Afrika-Markt mit 50 sogenannten fliegenden Händlern gibt es Konzerte, Ausstellungen, ein Kinderprogramm und zahlreiche Stände mit kulinarischen afrikanischen Spezialitäten. Der Eintritt zu den Afrikatagen kostet zwei Euro, Kinder haben freien Eintritt.

In Passau wird das Brückenfest gefeiert. Von Freitagabend bis Samstagnacht wird dafür die Hängebrücke über die Donau gesperrt. Es gibt drei Bühnen und einen Biergartenbetrieb auf der Brücke.

In Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn findet das traditionelle Stadtfest von Freitag bis Samstag statt. Die Veranstalter garantieren viel Spaß, Musik und Unterhaltung für Groß und Klein auf dem weitläufigen Volksfestplatzgelände. Rund 50 heimische Vereine und Institutionen präsentieren sich an Mitmach-, Gastro- und Infoständen. Besondere Highlights sind die zahlreichen Auftritte regionaler Musikgruppen sowie der Nachtflohmarkt am Freitag ab 19 Uhr und der Kunstmarkt am Samstag ab 14 Uhr.

In Plattling im Kreis Deggendorf wird die Sonnenwende mit einem Feuer begangen. Die Plattlinger Kellerbuam laden am Samstag zum Sonnwendfeuer an die Staustufe in Pielweichs ein. Es gibt unter anderem Steckerlfisch zu essen. Los geht es um 17 Uhr.

Im Ergoldsbacher Ortsteil Siegensdorf im Kreis Landshut können sich Interessierte beim Kettensägenschnitzen am Wochenende anschauen, wie aus einem Eichenstamm ein Adler, eine Bärenfamilie oder eine andere Gestalt wird. Zu dem Event kommen 20 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland. Geplant sind Schauschnitzen, aber auch ein Speedcarving-Wettbewerb. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.