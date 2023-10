Lange Nacht der Wissenschaften lockt mit 1.000 Programmpunkten

Das Programm für die "11. Lange Nacht der Wissenschaften" am Samstag, den 21. Oktober steht. Die Veranstaltung bietet mehr als 1.000 Programmpunkte, bei denen sich Interessierte über Forschung, Ausbildung und Wissenschaft schlau machen können. Rund 130 verschiedene Orte in Nürnberg, Erlangen und Fürth sind laut der Veranstaltungsagentur dabei. Das Event gilt als eines der publikumsstärksten Science-Festivals Deutschlands, heißt es. Auch das BR Studio Franken beteiligt sich mit zahlreichen Veranstaltungen.

Hochschulen, Unternehmen, städtische Einrichtungen und Museen

In diesem Jahr beteiligen sich rund 350 Partner aus den Bereichen Forschung, Entwicklung und Wissenschaft. Mit dabei sind unter anderem die sieben Hochschulen des Städtedreiecks mit ihren unterschiedlichen Fakultäten, forschende Unternehmen wie Siemens, Schaeffler, e.solutions, kleine Start-ups und Museen. Auf dem Programm stehen Vorträge und Führungen, Mitmach-Aktionen, Shows und Demonstrationen. Für junge Nachwuchsforscher sind schon am Nachmittag spezielle Kinderveranstaltungen im Programm.

Online Programm durchforsten und eigene Tour planen

Inhaltlich ist die "Lange Nacht der Wissenschaften" breit aufgestellt. So geht es zum Beispiel um verschiedene Fragen der Zukunft aus den Bereichen Gesundheit, Energie und Verkehr, Künstliche Intelligenz und Robotics. Von Abfallwirtschaft über Archäologie, Biologie, Design, Kryptografie, Medizin und Röntgentechnik bis zu Werkstofftechnik und Zellforschung werden die unterschiedlichsten Themen vorgestellt.

Um sich bei der Fülle seine eigene Tour durch die Wissenschaftsnacht zu planen und einen Überblick zu gewinnen, kann man auf der Webseite der Wissenschaftsnacht unter Programm nach Schlagworten, Orten, Touren oder Wissenschaften suchen und bekommt sowohl die Veranstaltungen als auch eine Karte mit den entsprechenden Veranstaltungsorten angezeigt.

BR Studio Franken mit "Planet Wissen" und Führungen am Start

Der Bayerische Rundfunk präsentiert im Rahmen der Wissenschaftsnacht das neue Studio Franken und bietet unter anderem die Möglichkeit, bei einer TV-Aufzeichnung von "Planet Wissen" dabei zu sein. Die aktuellen Sendungen widmen sich dem Ursprung des Lebens und stellen die Frage: "Wem gehört das Weltall?".

Übertragungstechnik, KI und seriöse Recherche

Geboten werden auch Einblicke in moderne Medientechnik und Musikproduktionen. Zu sehen gibt es ferngesteuerte Kameras, Bilderwelten auf Mega-Screens und Akustikwände für Konzerte oder Hörfunkproduktionen. Auch das TV-Studio von "Frankenschau" und "Frankenschau aktuell" hat geöffnet, zeigt modernste Hochleistungs- Beamer und großflächige Projektionswände. Zudem werden Fragen nach den Einsatzmöglichkeiten von KI beantwortet und Falschmeldungen entlarvt. So wird eine seriöse Recherche demonstriert und Korrespondenten gewähren Einblicke in ihren Arbeitsalltag als trimediale Reporter.

Im Ticketpreis enthalten: VGN mit erweitertem Angebot

Die "Lange Nacht der Wissenschaften" gibt es seit 2003. Sie findet am 21. Oktober zum 11. Mal statt und geht von 17.00 bis 24.00 Uhr. Karten gibt es online und an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an mehr als 20 Abendkassen im Großraum. Reguläre Tickets kosten 19,50 Euro, ermäßigte Tickets 12,50 Euro.

Die Eintrittskarten berechtigen laut der Veranstalter ab 21.Oktober 12.00 Uhr und den gesamten Sonntag zur Nutzung der Shuttlebusse sowie aller öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VGN-Bereich. Für die Lange Nacht sind zahlreiche Shuttlebusse im Einsatz, die teilnehmende Einrichtungen anfahren. Es fahren mehr S- und U-Bahnen zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen.