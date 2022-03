Dramatisch - Satellitendaten zeigen Verluste beim Baumbestand

Um genaue Informationen über den Zustand des Waldes zu bekommen, nutzten die Forscher in Oberpfaffenhofen die Daten von sogenannten Erdbeobachtungssatelliten. Sie untersuchten 20.000 Datensätze aus dem All. Konkret wollten sie die Veränderungen in der Waldstruktur im Zeitraum von Januar 2018 bis April 2021 beleuchten.

Die Ergebnisse, die nun vorliegen, sind eindrücklich. Insgesamt sollen deutschlandweit fast fünf Prozent der gesamten Waldfläche betroffen sein, so das Forscherteam vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Wo 2017 noch Bäume standen, sind jetzt zahlreiche große kahle Flächen.

Starke Verluste in Mitteldeutschland

Auf den Grafiken zeigen sich teilweise enorme Veränderungen. Betroffen ist vor allem Mitteldeutschland. Dort gingen in einigen Regionen rund 30 Prozent des Waldes verloren. In manchen Landkreisen ging die Hälfte des ursprünglichen Nadelwaldes verloren - und das innerhalb von etwa drei Jahren. Deutschlandweit melden die Forscher Baumverluste auf rund 501.000 Hektar. Das ist mehr als fünfmal so groß wie der Europapark.