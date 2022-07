Landtag entscheidet: Fußballtorwart Manuel Neuer als Gastwirt?

Vier Millionen Euro für den Neustart

Rabl und Neuer wollen vier Millionen Euro investieren, um das Forsthaus wieder herzurichten. Der Gemeinderat von Schliersee hatte kürzlich die geplanten Neu- und Umbauten genehmigt. Eine beträchtliche Investition, so Rabl zum BR, die er und sein Geschäftspartner angesichts umfassender Teuerungen nun so rasch wie möglich tätigen wollten.

Der Gastronom betreibt am Tegernsee zwei namhafte Hotels und Restaurants. Erfahrungen hat er weltweit gesammelt, auch als Manager eines Resort auf den Malediven. Was will so ein Mann mit einem altbairischen Berggasthof? Gerade die Geschichte dieses Ortes reize ihn, so Rabl. "Die Valepp war immer ein Platz, wo jeder willkommen war, und so soll es auch bleiben." Deswegen werde die Küche auch traditionelle Kost anbieten, frisch und regional sei die Parole, gerne auch Wildbret von den Jägern in der Umgebung und Brot aus dem eigenen Ofen.

Kein Torwart am Schanktisch

Die Idee für das Projekt sei während einer gemeinsamen Radltour mit Manuel Neuer vom Spitzingsee in die Valepp entstanden, erzählt Rabl. Neuer fühle sich mittlerweile tief verbunden mit seiner neuen Heimat, er wolle "etwas zurückgeben" mit dem Projekt Forsthaus. Am Schanktisch werde der Torwart nicht stehen- aber er bringe viele Ideen ein, gestalte die Pläne für Neubauten und Renovierungen mit.

Spannender Tag für alle Valepp-Fans

Das Forsthaus gehört über die Staatsforsten dem Freistaat, deswegen entscheidet nun das Parlament. Wird die Petition der Umweltverbände angenommen, wäre das wohl das Aus für das Duo Rabl-Neuer. Stimmen die Abgeordneten gegen die Petition, dann dürfte der Weg für die beiden frei sein. Denkbar ist auch ein Kompromiss: Die Stiftung Kulturerbe Bayern könnte gebeten werden, als Berater und Aufpasser die Wiederbelegung des berühmten Wirtshauses zu begleiten.

Wie das BR-Studio Rosenheim erfahren hat, wird der Haushaltsausschuss sehr wahrscheinlich auch die Hauptsache klären: die Vergabe im sogenannten Erbbaurecht an den berühmten Fußball-Star und den namhaften Gastronom vom Tegernsee. Erbbaurecht bedeutet, dass der Erwerber die vorhandenen Gebäude nutzen und neue errichten darf, so sieht es das Gesetz vor. So ein Vertrag wird für mindestens 40 und höchsten 99 Jahre geschlossen. Eigentümer bliebe der Freistaat Bayern.