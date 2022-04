Forsthaus Valepp: Neuer bekommt Mitspieler

Der Fußballer kommt mit dem Radl – so ist Manuel Neuer ja auch auf das Gasthaus gestoßen, beim Mountain-Biken in den Bergen seiner neuen Heimat. Und so sollen auch die Gäste kommen, wenn er das Forsthaus übernehmen darf, gemeinsam mit seinem Freund, dem Gastronom Johannes Rabl. Die Beiden sind der Einladung von Ilse Aigner gefolgt, die als Landtagsabgeordnete der Region in der Sache vermitteln will.

Verdacht: Wird das Forsthaus eine Event-Location?

Es gibt nämlich Ärger um die Vergabe des alten Berggasthofes im Erbbaurecht. Mit diesem Modell hatten die Bayerischen Staatsforsten als Besitzer die Valepp ausgeschrieben. Aus vielen Bewerbungen wählten sie das Konzept von Neuer-Rabl als das Beste aus. Es verspreche ein bodenständiges Gasthaus für Wanderer, Radler und Naturliebhaber, Nachhaltigkeit, Regionalität und strenge Beachtung des Denkmalschutzes, so Jörg Meyer, Leiter des zuständigen Forstbetriebs Schliersee.

Das sehen Verbände wie die "Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal" ganz anders. Sie befürchten, Neuer und sein Kompagnon Rabl könnten aus dem Forsthaus eine Schicki-Micki-Location machen – und wandten sich mit einer Petition an den Landtag, in der sie das "Kulturerbe Bayern" als möglichen Träger ins Spiel brachten.